Docentes y alumnos coparon el Concejo Deliberante de San Rafael

Casi 1.000 alumnos de los diferentes institutos terciarios y universitarios de San Rafael colmaron el Concejo Deliberante para reclamar por los recortes a la educación pública.

El cuerpo deliberativo intentó en este miércoles rechazar el decreto provincial que, según los manifestantes, pone en riesgo la permanencia de varios carreras que se dictan en el sur provincial. En un recinto repleto el bloque radical (con mayoría numérica por la licencia médica del intendente Emir Félix) se negó al rechazo de los recortes educativos, por lo que el tema pasó a despacho para su tratamiento en comisión.

Algunos gritos, miradas de desaprobación y la promesa de volver a estar presentes en la próxima sesión, le dieron marco al final del debate.

En su declaración, los ediles sanrafaelinos instaban al Gobierno de la Provincia de Mendoza, que instruya a la Dirección General de Escuelas a dejar sin efecto la Resolución Nº 2010, que establece el "Plan de Mejora Sistémica para el Nivel Superior", y disponga una amplia convocatoria a todos los sectores, para definir el diseño de la Educación Superior, sin los perjuicios que la resolución actual acarrea. Pero la negativa del bloque de Cambia Mendoza dejó todo en veremos.

"Nos preocupa mucho la situación de la educación de Mendoza y San Rafael, ya que el decreto del Gobernador habla del cierre de sedes en el interior de la provincia", manifestó la concejal de "Somos Mendoza" Cristina Da Dalt. Añadió que "en el caso de San Rafael muchos chicos se van a ver obligados a abandonar sus carreras". Es que para la gran mayoría de los afectados, será imposible costearse un alquiler en la Ciudad de Mendoza o movilizarse 230 kilómetros todos los días".

"No es lo mismo que un joven de un curso que se cerró en Godoy Cruz deba trasladarse a Guaymallén o Las Heras, que está todo dentro del Gran Mendoza, a que un alumno de San Rafael deba irse a vivir a Mendoza; esto no tiene sentido", indicó Da Dalt.

El concejal Pedro Serra planteó que "la situación es compleja y grave; hemos visto un recinto repleto de jóvenes abrumados por lo incierto de su futuro. Los alumnos tienen miedo que las carreras que están estudiando no continúen el año que viene. Es imperioso que el Gobierno les de seguridad de que van a poder seguir cursando".

Otra preocupación fue planteada por Natalia Galamba: "Con los cierres de carreras no prioritarias, muchos docentes quedarán en disponibilidad y se los asignará a departamentos alejados de San Rafael, provocándole perjuicios a ellos y sus familias"

La voz de los chicos

Esta vez los estudiantes terciarios y universitarios coparon el recinto del Concejo Deliberante, los pasillos, el balcón, las escaleras y el hall principal del municipio. Angustiados por su futuro educativo, las y los jóvenes del Normal Superior, el IES del Atuel, el Instituto de Educación Física Jorge Coll y de la Universidad Nacional de Cuyo, desplegaron pancartas y banderas.

Uno de los alumnos del Profesorado de Educación Física de nombre Javier, explicó que "está en riesgo nuestra carrera. Si cierran la sede San Rafael del Instituto Coll, más de 400 chicos se quedarán sin cursar, ya que la gran mayoría no puede ir a vivir a Mendoza".

Marina, estudiante del IES del Atuel, comentó que "acá no sólo está en juego nuestro futuro sino el de las generaciones futuras. Si se cierran carreras estatales muchos no podrán estudiar ya que no se pueden pagar una privada".