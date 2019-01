Dramático relato de uno de los leñadores que caminaron más de 30 horas por el campo

Luis Melsi es uno de los tres leñadores de San Rafael que deambularon perdidos entre el jueves y viernes de la semana pasada por un campo situado en el límite con La Pampa. Fueron más de 30 horas de una caminata que comenzó en el extremo sur de Mendoza y terminó en suelo pampeano luego de darse cuenta que habían sido engañados por la persona que los contrató, que ni siquiera los ayudó a volver.

Junto a su cuñado y su sobrino, había ido en busca de un trabajo bien pago, ya que hace changas, necesita arreglar su precaria casa que se le llueve y tiene que alimentar a sus tres hijos, de 4, 9 y 11 años.

La entrada al campo está unos cien metros antes del control de Cochicó, en ruta 143, y para llegar viajaron cinco horas en camión por una huella.

El acuerdo era llenar con leña un camión cada dos días en un campo repleto de algarrobos, pero no era así, ya que estuvieron casi una semana para completar un camión. Se dieron cuenta del engaño y evaluaron que no les convenía quedarse. "Era ganar 100 pesos por día" y además "estábamos en una carpita muy precaria, tirados en el suelo con los colchones, cocinábamos a fuego y con mucho calor"

Los leñadores le comunicaron a su empleador que desean irse y éste les prometió acercarlos hasta la ruta 143 en un tractor, donde ellos iban a hacer dedo para volver a casa, pero el día de la partida sorpresivamente no arrancó el tractor ni el camión. Los sanrafaelinos sospecharon que los vehículos habían sido "saboteados" por el "patrón", quien además le propuso que salieron a pie y les aseguró que en cuatro horas caminando llegaban a la ruta.

La odisea por el campo

El trío de leñadores partieron a pie a las 2 de la tarde, no llevaban comida y apenas una botella de dos litros con agua para los tres. Caminaron unas siete horas, no encontraron la ruta y les llegó la noche y una tormenta, por lo que pararon su marcha.

"No dormí nada porque la tormenta era muy eléctrica, pero en cierto modo nos salvó un poco de la sed que tuvimos al otro día en el camino, porque cada vez que encontrábamos un charco de agua, estuviera como estuviera, nosotros tomábamos. Agradecemos a Dios de esa lluvia y la fuerza que sacamos de donde no teníamos".

En esos momentos dramáticos Melsi pensaba en su familia y en su hijo más chico que lloraba porque no quería que se marchara al campo.

Luis Melsi - leñador perdido en el campo 1.jpg Luis Melsi está preparado en varios oficios y necesita encontrar un trabajo estable.

En su travesía vieron huellas de puma con una cría. Además a Luis se le agravó su problema de rodilla, por lo que su cuñado lo ayudó cargando los bolsos y su sobrino lo alentaba a que no se rindiera. "Vamos a salir de alguna manera, no nos vamos a morir acá, decíamos nosotros. Yo me emociono cada vez que lo cuento por lo que ellos hicieron por mí. No nos queríamos quedar ninguno solos, entramos los tres, salimos los tres, nos perdemos los tres, pero siempre juntos"

Cuando lograron captar señal de celular llamaron a la Policía. Y una vez que los pudieron ubicar, arribó una camioneta y una ambulancia desde Cochicó, que le hicieron los primeros auxilios. "Llegó la Policía de Santa Isabel y bajó una hielera con agua fresca y nos abrazaron. Fue un momento de alegría, tristeza, euforia, adrenalina, todo junto".

Necesita trabajo

Luis es electricista, plomero, pintor, coloca Durlock y tiene experiencia en la construcción, pero a la hora de pedir trabajo le juega en contra vivir en barrio El Molino.

"Sabíamos desde el principio que la íbamos a pasar mal, pero el hecho de traer plata a la casa y estar un poco mejor fue el incentivo para ir, pero que este hombre nos mienta de esa manera fue tan doloroso como despedirnos de la familia", reflexionó Melsi.

