El Círculo Médico en desacuerdo con el nuevo sistema que elimina los coseguros en Osep

En este contexto, el jueves hubo una reunión en el auditorio del Círculo Médico donde, según Fornari, los médicos rechazaron lo resuelto y el 80% estaría de acuerdo en no aceptar una contratación directa como lo propone la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza, lo que derivará en la eliminación del cobro de los coseguros.

Para Fornari "la decisión es una irresponsabilidad porque no hay una red preparada para atender a los afiliados hasta que se inicie la contratación de mas profesionales" y agregó que "no creemos que el tema de los plus o coseguros sea la causa de ruptura".

El especialista no ahorró comentarios sobre la decisión de Osep y señaló que "hace décadas que trabajamos juntos siempre con convenios impuestos porque nunca se los pudo negociar".



Aceptó que existen médicos que cobran plus y señaló que "se los tendría que haber sacado del convenio, no poder controlarlo habla mal de Osep" y agregó que "de hecho ellos tienen el poder de hacerlo como lo hicieron con otros profesionales o cómo rescindieron este contrato".

Lo cierto es que Osep cuenta en San Rafael con 43.000 afiliados y hasta ahora tiene apenas más de 20 profesionales con contratación directa, explicó Fornari y se preguntó que "qué va pasar con los afiliados cuyo médico los va a dejar de atender".

Para el titular del Círculo, "esta medida va afectar al primer nivel y segundo nivel de atención. Siempre pagaron con atraso las prestaciones pero sin embargo se respeto el convenio".

Por último insistió en que "esta política sanitaria es errónea, y la contratación directa tiende a la precarización de la profesión" y explicó que "de esta manera sin que haya una entidad que administra al médico en sus cobros, los profesionales deberán pagarle a un empleado cuando nosotros sólo le retenemos el 6% de la facturación en concepto de gastos administrativos".

Tampoco negó que la ruptura le va a producir un daño económico a la entidad.













El presidente del Círculo Médico de San Rafael, Sergio Fornari, confirmó la rescisión del convenio que mantenía la entidad con OSEP y dijo que "el 27 de noviembre, a 3 días del vencimiento del convenio actual, las autoridades de OSEP nos enviaron una carta documento con la rescisión del contrato que manteníamos ambas partes".