El emotivo regreso al lugar de un tripulante del Belgrano

Eran las 17 del 2 de mayo de 1982. Ese día quedó marcado a fuego en la historia argentina. El submarino nuclear inglés Conqueror disparó dos torpedos que impactaron al crucero General Belgrano: a los 1093 tripulantes se les detuvo el tiempo, y a 323 se les fue la vida.

El cabo Héctor Darío Flores, sanrafaelino, fue uno de los que se salvó y tuvo que pasar 32 horas en las congeladas aguas a la espera del rescate.

Ahora, por primera vez, volverá a la zona desde donde zarparon. Seguramente al visitar el lugar y reencontrarse con sus ex compañeros revivirá muchos momentos que su cabeza con el tiempo fue apartando. Pero la guerra siempre vuelve en forma de recuerdos. "Este año tenemos la posibilidad de viajar algunos a Puerto Belgrano, donde el legendario crucero amarró tantos años; yo no volví más", dijo a Canal 6 este ex cabo que ahora tiene 55 años. El 2 de mayo desde las 11 se celebrará el 36º aniversario del hundimiento del crucero Belgrano en la plaza homónima, en Cuadro Nacional. Flores contó que imaginarse el reencuentro es "algo muy especial, tiene un sinnúmero de emotividad, el año pasado quienes fueron allí salieron a alta mar en un buque de guerra, este año nos han invitado a cenar en otro buque".

Irán Enrique Moreno, Carlos Chirino, Marcos Adaro y el mencionado Flores, que explicó que el regreso tiene "sentimientos desencontrados, la alegría de volver a tener la ilusión de encontrarme con aquellos compañeros de la guerra que no pude ver, y seguro van a haber novedades de quienes nos dejaron luego del '82, extrañaré los actos de San Rafael".

El 16 de abril de 1982 zarpó hacia su destino. Nadie de los 1093 tripulantes imaginó que iban a bordo del que terminaría siendo el único barco atacado por un submarino nuclear.

"Tachi" reconoció que desde todos los 16 de abril "uno viene trayendo muchos recuerdos, uno sigue con el itinerario en la cabeza, la deriva que se llama, hasta el 2 de mayo, que nos alcanzan los torpedos".

Finalmente Flores, integrante del Centro de Veteranos de Malvinas de San Rafael (Cevema), dijo sin vueltas que "no necesitamos más medallas, eso fue otra etapa de nuestra vida, nuestro propósito es continuar 'malvinizando' nuestro país, transmitiendo lo que nos dejó la guerra. Una experiencia pos guerra, un exponente de valores digno de tratar de contagiar".

Héctor "Tachi" Flores (a la izquierda) con el uniforme de marino.