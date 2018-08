El fiscal consideró que Julieta Silva mató en estado de "emoción violenta" y pidió 14 años

Tras un alegato de tres horas, el fiscal Fernando Guzzo solicitó 14 años de prisión efectiva para Julieta Silva al considerar que Julieta Silva mató a Genaro Fortunato en estado de "emoción violenta".

La postura del funcionario acusador sorprendió al introducir una hipótesis que hasta el momento no habían planteado ninguna de las partes.

Consideró que "resulta justo y equitativo que se le aplique a la señora Julieta Silva la pena de 14 años de prisión con la inhabilitación del artículo 12 del Código Penal con el decomiso del auto que utilizó".

Además solicitó "al tribunal que al momento de dictar sentencia deje de manera inmediata los alcances de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y ordene la internación en un establecimiento carcelario", porque "no reúne los supuestos y requisitos para la prisión domiciliaria" que venía gozando hasta el juicio.

Emoción violenta

Guzzo justificó su pedido al afirmar que "Julieta Silva actuó dolosamente pero obró en estado de emoción violenta".

Considera que hubo algo que hizo estallar de ira a Silva en una discusión que la pareja mantuvo en el lapso entre la salida del bar y cuando se subieron al auto estacionado

En una breve reconstrucción de ese suceso, el fiscal recordó que "toda la noche (en el interior de Mona Bar) transcurrió relativamente normal más allá de los entredichos de Silva con Genaro Fortunato y de Genaro para con terceros".

Además ambos "salieron bien" y "se van juntos hasta el auto, pero en esos 200 metros hasta el vehículo es evidente que pasó algo, ¿Se enteró Silva que Agostina Quiroga estaba embarazada?, puede ser. ¿Se enojaron por otra cosa? Puede ser".

Guzzo afirmó que "todos los testigos objetivos dicen que mantuvieron una discusión. No puedo explicar qué es lo que pasó, pero lo que me demuestran los hechos es que ésto provocó lo que exige la emoción violenta, una reacción súbita en una mujer que estaba alcoholizada, con una personalidad propensa a que no tenga frenos inhibitorios, que no le importe las consecuencias y a regirse por sus propios principios".

A partir de ahí se dio la secuencia trágica en que Julieta salió manejando con Genaro golpeando la ventana, su caída posterior, la vuelta en U del Fiat Idea y el momento en que el auto pasa por encima del cuerpo del rugbier.

Quebrada

En un momento del alegato, Julieta Silva se quebró y salió a llorar fuera de la sala. Fue luego de escuchar el audio de su llamada al 911 en el que comunicaba el trágico hecho a la Policía.

La grabación se reprodujo dos veces por pedido del fiscal, pero mientras eso sucedía la mujer se tapó los oídos. Pero aparentemente la situación la superó, pidió salir al pasillo y luego de unos minutos volvió a entrar.