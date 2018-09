El hombre que realizó la falsa bomba en Tribunales fue condenado por otros delitos

El juicio a pedido del abogado defensor y con el consentimiento del fiscal Giaroli se realizó este martes a la mañana. Allí, luego de que Magallanes aceptara los cargos, se lo sentenció a dos años y medio de prisión en suspenso por los delitos mencionados y se le impuso una orden de no acercamiento con su ex pareja y un tratamiento de desintoxicación por el consumo de estupefacientes. De no cumplirse el pedido del fiscal, Magallanes volvería a la Cárcel.

Además el fiscal continuará con la investigación de la amenaza de bomba a los Tribunales y solicitó una compulsa penal por falso testimonio agravado a su ex pareja porque no se pudo determinar como se utilizó el teléfono de la mujer para hacer la amenaza.



En ese sentido, y como en esta causa el fiscal quiere seguir investigando, no se la incluyó en el juicio abreviado.

Lo cierto es que proseguirá la investigación de la causa donde a Magallanes se lo imputó por intimidación pública y por entorpecimiento en el funcionamiento de la Justicia.

Por último Giaroli elevó otra compulsa penal al Juzgado Federal para que a Magallanes se lo investigue por supuesto tráfico de drogas.

Para asegurar que el hombre no se fugue del país, el fiscal solicitó la caución del pasaporte estadounidense del imputado y libró un oficio a Migraciones.











