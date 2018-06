El lunes dictarán sentencia en el juicio por el crimen de Joan Villegas

El juicio por el crimen de Joan Villegas entró en la etapa final al escucharse ayer los alegatos de las partes. Fiscalía y querella solicitaron penas para el futbolista Luciano Cabral, su padre José y su primo Axel Olguín. En cambio Brian Santana quedó prácticamente a un paso de la absolución, debido a que no fue acusado por el beneficio de la duda.

La ronda de argumentaciones la abrió el fiscal de cámaras Norberto Jamsech, que solicitó 18 años para José Cabral, 15 para Luciano Cabral y 14 para Axel Olguín, pero no mantuvo la acusación contra Santana, quien al momento del hecho tenía 17 años, porque argumentó que no hay elementos suficientes que prueben su participación en el crimen ocurrido el 1 de enero de 2017 en el barrio Los Inmigrantes de General Alvear.

En cambio consideró que sí estuvo involucrado en los hechos el joven de 13 años, que por su edad es inimputable y no puede ser llevado a juicio.

Esta situación permitió a Jamsech mantener la figura del "homicidio simple agravado por la participación de menores" en su acusación contra los Cabral y Olguín.

En su declaración ante el tribunal, José Cabral, padre del futbolista, se atribuyó la autoría del homicidio, mientras que Luciano entró en contradicciones al decir en el juicio que estuvo en el lugar del hecho, cuando en la etapa de la investigación judicial había afirmado que se encontraba durmiendo.

Más duros fueron los representantes legales del padre y madre de la víctima, que solicitaron 20 años para José Cabral y 17 años para el jugador de fútbol y para Olguín. Sin embargo no presentaron acusación contra Santana, adhiriendo a la postura del fiscal.

Desde la defensa de los Cabral, a cargo de los abogados Gustavo Nedic y Tíndaro Fernández, pidieron la absolución de Luciano por el beneficio de la duda porque consideraron que no participó como homicida y, "en caso que el tribunal así no lo entendiera, que se le aplicara el menor monto de la pena para el delito de lesiones graves porque él reconoció haber peleado con Villegas pero no con la intención de matarlo".

Nedic argumentó que las condenas solicitadas por la fiscalía y los querellantes están motivadas porque el futbolista es "una persona públicamente conocida" y que "una persona famosa también puede recibir una pena elevada".

El padre, el más complicado

La situación de José Cabral, luego de haberse adjudicado el homicidio en su declaración, es más complicada y en ese sentido Nedic y Fernández solicitaron al tribunal "prudencia" y "clemencia" porque había "relatado los hechos tal cual fueron y tienen un grado de confesión".

Por último, el defensor de Axel Olguín pidió la absolución y también cuestionó las penas solicitadas por los acusadores.

Así se cumplió la última etapa de este debate oral que se desarrolló a puertas cerradas y sin la presencia de la prensa porque Santana tenía 17 años al momento del crimen y en el juicio se le dio un tratamiento de menor de edad.

El lunes a las 11 el tribunal integrado por los jueces Julio Bittar, Ariel Hernández y Carlos Parma escuchará las últimas palabras de los acusados y a la tarde, en una hora a definir, darán a conocer la sentencia.