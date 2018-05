El mercado inmobiliario local se frenó por la suba del dólar

Dos situaciones de política económica como son la suba del dólar y de las tasas de interés generaron una consecuencia en el mercado inmobiliario de San Rafael: se frenaron casi por completo las operaciones.

Por un lado los vendedores dejan de aceptar operaciones con crédito porque el pago en diferido con la situación actual no es conveniente. Y por otro a los compradores se les presenta el duro panorama de que el monto que le dieron para la compra se quedó chico ante las subas de los precios.

En este contexto, en el departamento "la situación inmobiliaria con estos vaivenes de los últimos 15 días está prácticamente parada en el sentido de que con el cambio del dólar y de intereses se ha retraído mucho la venta de propiedades, la gente tiene un valor de venta y con este movimiento aumentan los precios. Esto no es correcto porque acá nunca hemos tasado en dólares, pero al haber un cambio en el dólar algunos lo trasladan", dijo a Canal 6 el delegado local del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Gabriel Moreno.

Además, señaló que "los créditos UVA se han cortado o no le alcanza a la gente para comprar la vivienda que había visto. Está parada la situación, no al 100 por cien, pero es una retracción bastante importante".

El panorama en Buenos Aires el último viernes fue similar, aproximadamente un 7% de las casi 540 operaciones semanales que se hacen con crédito hipotecario se cancelaron.

Los inmobiliarios sanrafaelinos cuentan que hasta febrero había buen movimiento en la compra - venta de viviendas gracias al UVA, pero "con este movimiento el banco retrae los créditos y la gente con casa para vender no quieren tomar el crédito porque cobrar a 60 o 90 días no es lo mismo que al contado. Algo que valía 1 hoy pretenden 1,8 y a la gente no le alcanza para comprar", ejemplificó Moreno.

A tono con la incertidumbre económica que reina en el país, en el mercado inmobiliario dicen, casi a modo de añoranza, que "teníamos mucha consultas por día y ahora el movimiento no es el mismo, no sabemos qué va pasar".

Aunque en San Rafael hay menos dolarización en el mercado de compra - venta de inmuebles, lo cierto es que algunos sucumben al "efecto verde" que causa en los argentinos el vaivén de la moneda estadounidense y paralizan las operaciones o suben los precios.

"En San Rafael, salvo propiedades muy importantes, todo está en pesos", cerró el delegado del Colegio Inmobiliario.

Alquileres

Inquilinos sin plata. Según Gabriel Moreno, corredor inmobiliario, "la gente no tiene ingresos suficientes para pagar lo que piden, hay mucha gente que alquilaba una propiedad de $7.000 y andan buscando de $5.000".

Pocas casas. Hace mucho tiempo que hay falta de oferta de casas para familias y proliferan monoambientes o departamentos para estudiantes.

Demasiados requisitos. Algo que ocurre es que algunos propietarios no quieren perros o gatos. "Ahí nos encontramos con un problema porque la mayoría tiene mascotas", dijo Moreno.