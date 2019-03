El "novio" alvearense de Natacha Jaitt reveló lo que dialogó con ella antes de su muerte

Oscar "Lalo" Lorca, el joven alvearense que recibió a Natacha Jaitt en una corta estadía en el Sur mendocino, fue una de las últimas personas que tuvo contacto telefónico con la mujer antes de su misteriosa muerte en la madrugada del 23 de febrero en el salón de fiestas Xanadú.

A través de audios que le envió a Ulises Jaitt se conoció parte de esa comunicación, donde el muchacho la notó "rara": "Ese día le pregunté un par de veces. Le digo que estaba rara porque primero me contestó a las tres de la tarde, ella contestaba siempre al mediodía. Y no me contestaba normalmente, así que la noté rara. No sé que habrá estado pensando ese día".

En el segundo audio enviado al hermano de Natacha dijo: "Te explico cómo fue, la noche anterior ella me manda unas fotos del salón y un video y me dice que había estado como una hora hablando con el dueño. Le puse que la noté rara porque me había saludado indiferente ese día y tarde, cerca de las cuatro de la tarde".

Ulises también mostró ese chat por Whatsapp entre el alvearense y Natacha a las 3 de la tarde, horas antes de la noche fatídica.

En esa conversación, Lorca le escribió: "Te noto rara" y ella le respondió: "¿por que?", "no estoy rara, me siento rara... pero son cosas de mi cabeza que ojalá no sean ciertas, tranqui".

Oscar le preguntó "Q anda pasando???", "Y xq hoy me has saludado indiferente".

Y le agregó: "Y te escribí x acá y me llegan caritas al Instagram antes de leerme aca".

Oscar Lorca y Natacha Jaitt 3.jpg Esta foto fue tomada en el hotel Tower de San Rafael, según revela la servilleta de papel.

Ulises Jaitt reveló los audios y el chat el viernes a través de los programas matutinos de Canal 13 "Nosotros a la Mañana" y Los Ángeles de la Mañana".De todos modos, estas y las demás conversaciones que haya mantenido con el alvearense están en poder de la Justicia, que ordenó peritar el teléfono celular de Natacha e incorporar su contenido a la causa, por lo que no se descarta que Lorca sea convocado como testigo.Oscar, de 31 años y licenciado en sistemas, comenzó una amistad con Natacha el año pasado cuando logró contactarse con ella a través de las redes sociales y este verano recibió a la mediática, que pasó unos cincos días en Alvear y también tuvo su paso por San Rafael. Luego él viajó a Buenos Aires.

Una foto de Natacha en San Rafael posteada en su cuenta de Instagram