El padre de Joan Villegas: "Algunos testigos no van a hablar, hay mucha presión"

Ángel Villegas, padre de Joan, asesinado el 1 de enero de 2017 en General Alvear, crimen por el que entre otros está siendo enjuiciado el futbolista Luciano Cabral, aseguró que "algunos testigos no van a hablar, hay mucha presión".

El padre del joven asesinado en medio de una pelea en la que participaron varias personas luego de Año Nuevo, también dijo que para él los acusados "van a terminar todos presos". En diálogo con canal 6 el hombre informó además que su abogada Claudia Fajardo renunció a su defensa. Ahora lo patrocina Ignacio Fajardo.

Respecto al audio que circuló la semana pasada y sobre el que su ex mujer dijo que le habían ofrecido 1 millón de pesos para acordar, opinó que "es gente que supongo que llama para tratar de intimidar, estas llamadas no tienen ni pies ni cabeza, no dicen nada que pueda ayudar. Yo la verdad que no la estoy pasando bien, yo solo quiero que los que cometieron el crimen vayan presos".

En medio de la ausencia de algunos testigos, Villegas expresó que "algunos testigos no van a hablar, hay mucha presión. Para mi van a terminar todos presos, más allá de que algunos vieron y otros no vieron, para mí la declaración de Coronel es la más importante".

El juicio podría concluir a fin de mes y seguramente, cualquiera sea la decisión, no estará exento de polémica.

Joan Villegas murió el primer día de 2017 y desde un primer momento la presunta participación en la pelea del jugador Luciano Cabral potenció el alcance público del caso.

En febrero de se confirmó la prisión preventiva para el jugador de Argentinos Juniors y el resto de los imputados y se dictó el procesamiento de los tres por el delito de "homicidio agravado por la participación de menores".

El mismo luego fue ratificado por el Tribunal Penal de Menores y se sostuvo que había testimonios, evidencia física y grabaciones telefónicas que comprometen a los detenidos, aunque del otro lado el abogado de Luciano Cabral sostiene la inocencia.

El homicidio se perpetró en el barrio Los Inmigrantes. La víctima fue ultimada a golpes y la herida fatal habría sido una pesada piedra que se arrojó en su cabeza.