El papá de Kevin Disparti se opone a la prisión domiciliaria de Elías Gattás

Luis Disparti se mostró sorprendido por la decisión de la jueza María Vera de otorgarle la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a Elías Gattás, acusado de haber atropellado y matado a Kevin y fugarse del lugar del hecho.

La magistrada se basó en dos conceptos para tomar esa decisión: un informe de Policía Científica en la que se determinó que la Renault Break que conducía a Gattás no había excedido los límites de velocidad en el momento del impacto y la segunda que el hombre es padre de seis hijos.

"Si no venía en exceso de velocidad, hubiese podido frenar y parar, no hubiese arrastrado a mi hijo tantos metros como lo hizo. Entonces hay algo que no está bien", manifestó Luis a Canal 6.

Además, consideró que la jueza "no tuvo en cuenta los antecedentes (de Gattás) por robo, privación ilegítima de la libertad de una persona, que no se paró en ningún momento a ayudar a mi hijo y que estuvo prófugo once días".

Agregó que si el conductor "no viene con licencia, no tiene seguro en el automóvil, no tiene hecha la transferencia y se da a la fuga, si eso no es infringir la ley estamos todos locos".

Por último dijo sentirse mal porque la jueza "pensó más en Gattás que lo que está pasando mi familia, tiene más derecho él y no mi hijo que fue la víctima".

Desde la fiscalía que lleva el caso ya adelantaron que apelarán la prisión domiciliaria para que restituyan a Gattás a la cárcel porque creen que existe riesgo de fuga al recordar su actitud de permanecer prófugo 11 días tras el atropello.