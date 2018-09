El presidente del Concejo Deliberante llamó a la paz social

Tras registrarse hechos delictivos en un supermercado sanrafaelino, el presidente del Concejo Deliberante Ricardo Vergara, llamó a la paz social y tranquilidad a los vecinos del departamento.

En un breve comunicado el edil -a cargo de la intendencia de San Rafael- dijo que "hacemos un fuerte llamado a la paz social a los vecinos, instándolos a no adherir ni participar de hechos como saqueos o actos de vandalismo en supermercados, almacenes o lugares donde se expenda comida".

"No acepten la invitación a sumarse a hechos violentos. No se pasen al delito, esto no les va a solucionar ningún problema", dijo Vergara.

Solicitó además "a todos los actores sociales y formadores de opinión, a ser muy cautos y prudentes a la hora de brindar declaraciones. Hay que ser muy responsables a la hora de expresarse a fin de evitar más efervescencia o conflictos sociales".

"Somos defensores de la democracia y sus instituciones, y -por sobre todas las cosas- de todas aquellas personas que elijen vivir bajo este sistema. Por lo tanto vamos a estar apoyándolos en todo momento", manifestó.

Finalmente, remarcó el fuerte compromiso de la Comuna de seguir colaborando con las familias más afectadas por la crisis. "Desde el Municipio vamos a seguir haciendo al máximo esfuerzo para estar presentes en todos los lugares donde nos necesiten", concluyó.