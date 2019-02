El trabajo de las mujeres en las fincas en un informe del Seis

En un informe de Canal 6 reflejó el trabajo que diariamente realizan las mujeres en las fincas de San Rafael para sostener la agricultura ya que muchos productores tienen que buscan otros trabajos para sostener a sus familias por la crónica falta de rentabilidad del sector.

La rutina de las labores diarias, la lucha por conseguir precios de sus productos, la cosecha, el granizo, entre otros aspectosdel sector,a través del testimonio en primera persona de mujeres agricultoras.

"Lo más lindo sería que se reconociera el trabajo que hace cada agricultor porque habría mucho más fincas trabajadas y no habría tantas abandonadas. No es que la gente no quiera trabajarlas, el problema es que no da el presupuesto", manifestó Mariela Hómola.

Por su parte, Jésica Hómola contó que es ardua la tarea en el campo pero afirmó con contundencia que le gusta este trabajo, "incluso abandoné la escuela porque me gusta trabajar", añadió.

Mirá el informe elaborado por Noticiero 6