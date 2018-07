En el Schestakow hicieron una operación inédita a un prematuro extremo

En el Schestakow operaron del corazón a un bebé prematuro de apenas 24 semanas de gestión y 720 gramos, una cirugía inédita en el hospital público de San Rafael.

"Es la segunda operación de este tipo que se hace, la diferencia es que el anterior bebé era de mucho más peso", destacó Luis Vergani, director del nosocomio.

El médico explicó que se le intervino "un conducto que es necesario para la vida intrauterina, pero después que nace el bebé se tiene que cerrar solo. En algunos prematuros les complica la circulación sanguínea el hecho que permanezca abierto".

Dijo a Canal 6 que primero se intentó solucionarlo con un medicamento específico para ello, pero en este caso el tratamiento no respondió, por lo que el 25 de junio se comunicaron con el Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital pediátrico Humberto Notti y al día siguiente sus especialistas visitaron San Rafael para realizar la operación.

Vergani aclaró que la intervención solucionó ese problema específico, pero el bebé aún no está fuera de peligro por su condición de prematuro. "Si no se hubiera hecho (esta cirugía) no hubiera vivido, pero no quiere decir que eso esté relacionado con la vida, porque el prematuro tiene todos los órganos inmaduros, ya sea riñones, pulmones y cerebro, por lo tanto son bebés que son críticos, que están en forma crítica, y se abre un pronóstico reservado de por lo menos un mes para ver si va a vivir o no".

Por la cantidad de semanas y peso, este niño se considera un prematuro extremo "y el porcentaje de vida en estos casos no es alto, por lo que el chico tiene mucho riesgo de vida", aclaró.

Causas de los prematuros

Sobre las causas de los nacimientos prematuros, el director del Schestakow indicó que "a veces está relacionado a infecciones urinarias o dilatación del útero, pero muchas veces no se sabe por qué nacen antes".

De todos modos, destacó que "lo bueno es que el recurso humano y la tecnología del hospital están en condiciones de tratar este tipo complicado de pacientes que necesitan de un cuidado de minuto a minuto porque se complican permanentemente y no es aconsejable trasladarlos porque el riesgo de vida del traslado es altísimo".