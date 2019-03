En el Sur hay 750 personas en lista para ser jurados en juicios de casos resonantes

En los tres departamentos del Sur mendocino hay una lista de 750 vecinos que fueron preseleccionados mediante sorteo de la Lotería de Mendoza para integrar los futuros jurados populares en juicios que se programen en el transcurso de este año en los Tribunales locales.

"En los próximos días va a llegar a la casa de cada uno un notificador para avisarle que está preseleccionado, no significa que vayan a participar ya de un juicio, sino que integran una lista donde se van a seleccionar", explicó en diálogo con Canal 6 el juez Darío Bermejo, delegado sur de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Para cada juicio se irán sacando, previo sorteo, tandas de 48 personas (en partes iguales hombres y mujeres), que será notificados quince días antes. Y en una audiencia preparatoria se seleccionarán los 16 miembros que conformarán el jurado, 12 titulares y 4 suplentes, que participarán por única vez en un juicio específico y no volverán a ser convocados.

"Estimamos que en la provincia no va a haber más de 20 juicios por jurado en el año y en San Rafael no creemos que vaya a haber más de 5 o 6", calculó el funcionario.

Es que esta modalidad de juicio por el momento se aplicará en los casos de homicidios agravados y, si todo funciona bien, se evaluará extenderlo a otros delitos en el futuro.

El jurado popular sólo deberá decidir si la persona juzgada es culpable o inocente y el veredicto debe ser decidido en forma unánime por los doce integrantes, de lo contrario se considera "juicio estancado" y se hace un nuevo debate oral con otro jurado.

La deliberación para tomar la decisión llevará en promedio entre 2 y 5 horas, según calculó el delegado de la Corte. En caso de un veredicto de culpable, luego el juez establecerá el nivel de la pena.

Filtros y requisitos

Los 750 preseleccionadas (personas cuyo final de DNI terminan en 490, 407, 793, 372, 838) pasarán un primer filtro, ya que los notificadores llenarán una planilla con preguntas para posteriormente determinar si la persona puede o no ser jurado.

Bermejo recordó que pueden ser personas de entre 18 y 75 años, que hablen castellano y sean argentinos o naturalizados con más de cinco años.

Pero no pueden integrar un jurado popular los abogados, procuradores, notarios y cualquiera que tenga conocimiento jurídico, los funcionarios de cualquiera de los tres poderes del estado, los miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad, tampoco los procesados o condenados ni los deudores alimentarios.

"La idea general –señaló Bermejo- es que el jurado no tenga conocimiento jurídico previo, que no tenga prejuicio relacionado con el tema o la Justicia para que no se pueda dirigir como autoridad dentro del grupo que va a decidir, es para evitar que digan 'yo sé más y síganme a mí'. El objetivo es que los miembros del jurado sean todos iguales y tienen que decidir conforme a las instrucciones muy claras y precisas que les va a dar el juez".

Recordó que esto es una carga pública y no puede rechazarse, salvo con causa justificada.

"En el trabajo por supuesto van a tener derecho a faltar sin que esto sea causal de despido y se les va a pagar por cada día en el juicio, aún no está fijado el monto. Es importante que la gente entienda que es por muy poco tiempo, de lo que hemos visto, sobre todo en los juicios por jurado de Buenos Aires, es aproximadamente un promedio de tres días".