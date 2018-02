En San Rafael hay 26 geriátricos habilitados

La información surge luego del allanamiento de una casa que tenía dos abuelos acargo en malas condiciones y que fue allanada por la Justicia. En este marco, Sarmiento admitió conocer lo que sucedió en Villa Atuel y aclaró que "según la ordenanza deben haber tres personas en el lugar para que se lo considere un geriátrico".

El funcionario especificó que "el Municipio tiene la responsabilidad de la habilitación comercial y el Ministerio de Salud de controlarlos".

En la Comuna, el área de Bromatología se encarga del seguimiento de los geriátricos y según Sarmiento, "una vez por mes hay inspecciones para controlar alimentos, seguridad e higiene y la presencia de médicos y sistemas de emergencia y traslado de pacientes".

En cuanto a las clausuras, informó que "hace poco hicimos una en Las Paredes que fue muy importante porque no cumplían con las exigencias de la ordenanza vigente" y agregó que "el cierre de un establecimiento similar no es nada fácil porque reubicar a los ancianos no es una tarea sencilla, en este caso citamos a los familiares y no fueron".

Además los geriátricos que no cumplen con la normativas son sancionados con multas que si no se abonan impiden la renovación de la habilitación.

"Nuestra función además de habilitar los lugares es controlarlos e interactuar con los distintos entes de salud para que se cumpla con la ley", dijo el funcionario municipal.

El responsable del área de Inspecciones del Municipio, Aldo Sarmiento, confirmó que "en el departamento existen 26 geriátricos habilitados para trabajar según la ordenanza vigente" y agregó que "hay otros establecimientos que están en proceso de habilitación pero les falta documentación para hacerlo".