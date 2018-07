"En San Rafael no hay geriátricos con contrato con el PAMI"

El tema de los geriátricos y las condiciones que tienen algunos siempre es un tema que suele generar polémica. En esta caso, el titular del PAMI en Mendoza, Carlos Valcarcel, señaló que en San Rafael no hay geriátricos que cumplan con todos los requisitos de habilitación exigidos por la entidad.

Por ese motivo en el departamento no hay geriátricos con contrato con el PAMI, a diferencia del Gran Mendoza, donde hay seis.

El funcionario se refirió a "los geriátricos no habilitados, por ser benévolos y no decir clandestinos, que no tienen habilitaciones. (Las habilitaciones) son requisitos impostergables para tener un convenio con nosotros, de hecho solo tenemos seis geriátricos con contrato con PAMI, ninguno en San Rafael, son los que cumplen con toda la normativa".

Valcarcel dijo en la 95.7 que "los geriátricos clandestinos en general son casas de barrios donde viven 5 o 6 personas y a veces más" y en otro tramo de la nota sentenció que "de ninguna manera se puede avalar la clandestinidad con la emisión de una orden de prestación para internación domiciliaria".