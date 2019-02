Es obligatorio el uso de la tarjeta azul para el conductor que no sea el titular del auto

El jefe sur de la Policía Vial desmintió algunas afirmaciones de un video que circula por las redes sociales referidas a que no es obligatorio el uso de la tarjeta azul para los conductores que no sean propietarios del vehículo.Además el comisario Iván Bermúdez ratificó que "si la pedimos y no la tiene se va a labrar la multa que corresponde, que asciende a los $1200".

Bermúdez señaló que "la ley es clara en ese sentido" y agregó que "deben llevar la tarjeta azul o una autorización rubricada por un escribano público".

En este escenario, explicó que "la multa se aplica al titular registral del vehículo y es una sanción leve, pero si existe otra falta durante el control se le puede llegar a retener el vehículo".

La modificación de la ley que obliga la presentación de esta autorización se realizó, según Bermúdez, "por una cuestión de seguridad y aspectos tributarios".

"Es impresionante la cantidad de gente que circulan en autos que no están transferidos a pesar de que tienen denuncia de venta o pedido de retención del vehículo", reveló el jefe policial.

Y agregó que "toda infracción que realice el conductor que no está autorizado a manejar el rodado será en perjuicio del titular registral".

Para obtener la tarjeta azul, el titular dominial deberá hacerlo en el Registro del Automotor donde esté radicado su auto o bien ante un escribano público.