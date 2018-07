Esposo de Marcela Quiroga: "Creí en las disculpas de Mariano Encinas"

Ceferino Álvarez, esposo de Marcela Quiroga, la mujer que murió atropellada en San Martín y Telles Meneses el 16 de junio, cree en el arrepentimiento expresado por Mariano Encinas en la audiencia judicial donde le dictaron la prisión domiciliaria por el choque y fuga que protagonizó.

"Yo le creí al pibe porque está hecho pelota, no lo justifico pero tampoco lo perdono, pero a partir de lo que me pasó, me nace ponerme en el lugar del otro y creo que no está mal", manifestó el viudo a Canal 6.

Al momento que la jueza le dio la palabra, el joven dijo que "sé el daño que ocasioné a la familia, estoy muy arrepentido, me mandé la cagada de mi vida, pido perdón de corazón".

Para Ceferino, "el chico estaba como que había caído en lo que hizo, sentí que me pidió disculpas verdaderas" y además "le vi la cara a sus padres y están tan destruidos como nosotros, me ponía en el lugar de ellos porque realmente los vi muy mal. Aparte quiero mencionar que tuvieron el muy buen gesto de venir a saludar a mis hijos cuando me esperaban afuera de la audiencia".

Álvarez le desea a Encinas que "encuentre paz, porque tanto la familia de él como nosotros necesitamos esa paz interior. No sé si lo voy a perdonar algún día, pero mi suegros, mi cuñada y yo necesitamos tener un poco de tranquilidad".



Además, "gran parte de mí se fue con ella, yo tengo que estar parado por mis hijos y sobre todo por mi nietito. De acá en más no sé qué me deparará la vida, lo único que entiendo es que tengo que ser fuerte por ella".