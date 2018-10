Esposo de Marcela Quiroga: "No podés matar a una persona y quedar libre"

Ceferino Álvarez, esposa de Marcela Quiroga, la mujer que murió atropellada por Mariano Encinas en San Martín y Telles Meneses, expresó su disconformidad por el acuerdo entre las partes que permitió un juicio abreviado con una pena de tres años en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir.

"La ley tiene que cambiar, porque nadie puede ir por la calle, tenga o no antecedentes, y matar una persona de la manera en la que mataron a mi señora", dijo UNO San Rafael y Canal 6.

También mostró su indignación porque se enteró un día antes del acuerdo logrado entre la fiscalía y el abogado defensor del futbolista y no le consultaron su opinión, la que recién pudo expresar en la audiencia de este miércoles; pero como no es vinculante, igualmente el juez avaló la pena pactada. "A mí en ningún momento me llegó citación de nada, me entero ayer (por el martes) que estaba esta audiencia. Acataremos lo que dice la ley", añadió.

Álvarez se inclinaba por un juicio común con una pena de prisión efectiva, aunque ésta hubiera sido baja. "Si la ley hubiese dicho que este chico tendría que haber estado en la cárcel tres meses, seis meses, dos años o seis años, que era lo máximo, me quedaba tranquilo. Pero repito, no podés matar a una persona y quedar libre como si nada, este chico va a andar en la calle y yo seguramente me lo voy a encontrar".

Además, Ceferino se arrepintió de haber disculpado a Encinas en la audiencia del 5 de julio pasado en la que el joven le pidió perdón: "Se las acepté sin conocimiento que tenía varias multas por alcoholemia y cruzar semáforos en rojo, en más le habían retenido la licencia. Si hubiera sabido todo eso, no le hubiera aceptado las disculpas".

Ahora Álvarez evaluará con su abogado si recurre a un tribunal superior para revertir la resolución tomada y lograr una pena de prisión efectiva.

Por lo pronto, el querellante hizo una "reserva de casación" ante el juez Jorge Yapur, lo que significa que deja abierta la puerta para ir a una instancia judicial superior.

Mariano Encinas condenado a 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir