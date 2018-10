"Está claro que la prisión domiciliaria es un beneficio"

Miguel meneando la cabeza dijo que "pensé que la prisión domiciliaria tenía algunos límites pero por lo visto no es así o no se cumplen" y agregó que "está claro que la domiciliaria es un beneficio".

El hombre que junto a su ex esposa apeló el fallo de los jueces no opinó sobre lo que escribió su hija Ariadna en su perfil de Facebook en el que maltrató a Julieta Silva. Solo señaló al respecto que "son las opiniones de mi hija y no soy quien parta juzgarla"

Lo cierto es que Miguel también habló de los anteojos de Julieta y afirmó que "su uso durante el juicio fue una estrategia judicial que pergeñó junto a su abogado porque no los usó en el pasado ni tampoco después del debate".

También habló de la grieta que se generó en la sociedad local por el fallo judicial y mencionó que "agradezco a quienes piensan como nosotros. Creo que la diferencia es notoria".

Asimismo habló de tres tipos de verdades, una la verdadera que nunca se sabrá, la segunda que fue la de los jueces y la tercera que es la verdad social. En ese sentido señaló que "lo preocupante es que ninguna coincide".

Para el final dejó un par de reflexiones y dijo que "me da la sensación que no hay límites para nadie. Siento que no hubo una condena contra Julieta Silva".

El papá de Genaro , Miguel Fortunato opinó luego de que se dieran a conocer las fotos de Julieta Silva de festejo junto a unas amigas en la casa donde cumple la prisión domiciliaria preventiva tras la condena, no está firme, a 3 años y 8 meses por la muerte del joven rugbier.