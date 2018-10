Este jueves comienza a regir el nuevo Código que acelerará los juicios laborales

La idea es bajar los tiempos de litigiosidad que en algunos casos superaba incluso los cuatro años de juicio. Con esta nueva herramienta se acortarán los tiempo y se esperan sentencias antes del año de inicio de la causa.

Una vez que comienza el litigio con las presentaciones y las demandas de traslado, se dicta la fecha de la primera audiencia donde las partes pueden llegar a un acuerdo o de lo contrario presentar las pruebas que se van a rendir durante el proceso. En esa audiencia ya se fija la segunda audiencia definitiva que incluye los alegatos y luego el dictado de la sentencia.

La reforma según el presidente del Colegio de Abogados de la segunda Circunscripción, Martín Buscemi, "tiende a acelerar el proceso con audiencias orales y evita que se presente prueba innecesaria como ocurría en el pasado".

Es que ahora el juez y las partes, en caso de no haya arreglo en la primera audiencia, se ponen de acuerdo en las pruebas a presentar y se fija la fecha del debate final.

"Esto es muy bueno y similar a la reforma del Código Civil", dijo el letrado y agregó que "causas que duraban años se pueden resolver en menos de 365 días".

Lo cierto es que una de las objeciones que han planteado los abogados, y que no se introdujo en esta reforma, está relacionada con la caducidad de los plazos. Es que ahora si la causa se va a caer si no tiene movimientos durante un año algo que no ocurría en el pasado y que según Buscemi, "es perjudicial a los intereses del trabajador".









Este jueves primero de noviembre comenzará a regir en la provincia el nuevo Código Procesal Laboral que tiene muchas similitudes al Civil que incorpora oralidad desde la primera audiencia.