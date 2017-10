Estiman que para diciembre empezará a producir la Pulpera

En este contexto, el intendente Emir Félix visitó la planta que se construye con fondos del Municipio y mostró los avances a los integrantes de las dos cooperativas que tendrán a cargo la operatividad de la "Pulpera".

El montaje de la línea de producción está casi listo y solo resta ensamblar los servicios de agua, gas y electricidad para que comiencen las primeras pruebas.

"Estamos convencidos que esta herramienta no es la solución para el agro en San Rafael pero es una ayuda para que el productor al que le cayó granizo o su fruta no tenga el calibre que se exige para la lata pueda obtener rentabilidad y no malvender su producción", dijo uno de los referentes de la Cooperativa La Línea, Marcelo Serrano.

El productor señaló que "aquí se podrán procesar 150.000 kilos de fruta diariamente" y agregó que "serán acopiados en forma de pulpa para preservar el valor y luego se repartirán las ganancias como se hacen en la cooperativas vitivinícolas".

Este esquema asociado de producción necesitará de un convenio legal en el que las cooperativas y el Municipio trabajan para dejar bien en claro como operará este emprendimiento. En ese sentido se va a contemplar las líneas de producción y la futura comercialización del producto.

Por lo pronto la planta necesitará de 35 empleados como mínimo para atender la línea de producción que se dividirá en tres turnos de trabajo, según informó el ingeniero Roberto Battiston,.

Además se van a acondicionar dos galpones municipales cercanos a la fábrica para el acopio del producto.

En este marco, el intendente Emir Félix remarcó que "esta es la inversión más importante en la historia que hizo el Municipio para la producción local" y anticipó que "el próximo paso será la instalación de una industria para la elaboración de jugos naturales"

Es que según Félix "esta pulpera está preparada para trabajar duro durante dos meses cuando son las cosechas más fuertes, la vamos a ampliar para procesar tomate y luego la idea es preparar una segunda línea de producción para jugos naturales que es un mercado que viene creciendo del que estamos afuera".













La Pulpera está próxima a ser una realidad y estiman que en diciembre se podrán empezar a procesar los resultados de las primeras cosechas de damasco que por lo general no tienen un buen precio en el mercado.