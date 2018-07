Estiman que hay 300 geriátricos clandestinos en San Rafael

En una entrevista concedida al programa Bonita Mañana por el director ejecutivo del PAMI en Mendoza, Carlos Varcalcel, el funcionario dijo sin pelos en la lengua que "según información que me acercó el senador Adrian Reche en San Rafael habría 300 geriátricos clandestinos que funcionan de manera irregular sin ninguna habilitación".

En ese sentido, Valcarcel reconoció que "estoy contento porque esta problemática se visibilice de una vez por todas" y agregó que "es un tema en el que hay que tomar decisiones de fondo a nivel nacional".

Es que el funcionario recordó que "en el caso del Asilo no hay nada determinado porque no se trata de un geriátrico pero en otros casos, la mayoría que no tienen convenio con PAMI se van a restringir las prestaciones.

"Es una cuestión de ordenar no de ajustar servicios que no corresponden. En los últimos 10 años hubo desfasajes de todo tipo que tenemos que corregir", agregó el funcionario.

Lo cierto es que en Mendoza hay solo 7 geriátricos en toda la provincia que tienen convenio con PAMI al que se les reconoce una suma fija por cada afiliado internado. Luego hay muchos que no tienen, incluso en el sur no hay ninguna institución similar que tenga un convenio firmado.

Además hay casos como los de los geriátricos clandestinos a los que, Valcarcel dijo "no se le le brindará atención alguna porque sería avalar la clandestinidad".

En este marco pidió prestar mucha atención a esta problemática porque el futuro cercano crecerá el promedio de vida por habitante y hay que darle soluciones al jubilado.

"El inconveniente con el Asilo local destapó otros problemas", dijo el director ejecutivo y remarcó "la necesidad de darle soluciones". Además explicó que "esta gestión busca recuperar la solidaridad que siempre hubo en el PAMI y le pidió a la gente que "si existe algún problema con la prestación domiciliaria, el afiliado deberá acercase a cualquier sucursal del PAMI con el resumen de su historia clínica que su caso será analizado".

En ese contexto anunció que en breve habrá un nuevo médico auditor en San Rafael que se hará cargo de todos estos inconvenientes.

