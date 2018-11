Fin a la reelección limitada: "Quien se sienta afectado puede recurrir a la Corte"

Si bien dejó en claro esta posición, criticó duramente al peronismo al que acusó de haber votado sistemáticamente a favor de que se terminarán las reelecciones indefinidas y recordó "el pedido de (Mario) Vadillo que el PJ acompañó en septiembre en la Legislatura, los pedidos que se le hicieron al gobernador (Celso) Jaque que no avanzó en el tema por presión de los intendentes justicialistas y otro pedido que le hicieron los senadores peronistas a Paco Pérez cuando era gobernador".

Con estos antecedentes y el respaldo en las urnas de los mendocinos, más la posibilidad de realizar una enmienda anual como permite la Constitución, Cornejo justificó su decisión de promulgarla y se preguntó "por qué si lo pidieron antes y ahora lo hago yo me critican".

En ese sentido fue contuindente al decir que "no entiendo por qué no lo quieren aceptar, qué pretenden esconder con las reelecciones indefinidas" y agregó que "esto lo pidió la gente y actitudes como estas no se condicen con la realidad de los hechos".

Cornejo fue más allá y afirmó que "esto es sano, todos los cargos deberían tener al menos una sola reelección e incluyó a concejales, legisladores hasta gobernadores", dejando en claro que estaría de acuerdo con una reforma de la Constitución que en su caso no lo incluiría para una próxima reelección.

Lo cierto es que que gobernador pidió no desviar "el eje de la discusión con recursos leguleyos" y recordó que "se cumplieron con todos los pasos jurídicos que dice la Constitución, lo único que no se tomó en cuenta fue un fallo de la Corte de 1985 cuya composición cambió, aunque todavía la integran los jueces (Jorge) Nanclares y (Pedro) Llorente".

Por último ratificó que "como intendente de Godoy Cruz yo también pedí que se limitara la reelección porque me parece saludable para el sistema político y eso es lo que quiere la gente".







El gobernador Alfredo Cornejo, fiel a su costumbre, no esquivó la pregunta sobre su decisión de promulgar la enmienda constitucional para limitar la reelección indefinida de los intendentes y manifestó que "quien se sienta afectado puede recurrir a la Corte".