Forense: "El gran desafío de la autopsia es la data de muerte"

La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut a 78 días de la desaparición tiene en vilo al país y por estos días las teorías sobre lo que pudo haber pasado se reproducen. En todos lados se habla sobre estado de putrefacción de un cadáver, cómo determinar cuándo murió, cómo, etc. La medicina forense en cadena nacional. Por este motivo y para conocer la opinión de un especialista, Canal 6 consultó al jefe del Cuerpo Médico Forense de San Rafael, Mariano Cuaranta.

Sobre la data de muerte, es decir el tiempo que hace que una persona murió, el profesional dijo que "normalmente en un cadáver uno tiene en cuenta la disminución de la temperatura corporal, la rigidez cadavérica que sucede a pocas horas de la muerte, las livideces cadavéricas (marcas que quedan en el cuerpo) que nos van hablando de la data de muerte reciente. La data de muerte más antigua es más difícil de determinar; a medida que nos vamos alejando en el tiempo la data empieza a ser difícil de poder determinar".

En San Rafael hay muchos antecedentes de personas ahogadas cuyo cuerpo ha estado mucho tiempo sumergido. En esta zona las aguas son frías (la más fría es Agua del Toro), "por lo tanto todos los procesos de descomposición normales en un cadáver el frío hace que estos mecanismos se lentifiquen. Uno puede sacar un cadáver de aguas muy frías con muchos días de muerto y no tener los signos que debería tener (de descomposición)". Hay otros elementos que la ciencia forense utiliza para determinar la data de muerte. "Por ejemplo, en las experiencias locales, tenemos cadáveres que salieron a los 5 o 6 días y hay cadáveres que todavía no han emergido, como en Los Reyunos, por la profundidad y el frío".

En cuanto a la identificación del cadáver se puede hacer con datos aportados de familiares como dentadura, cicatrices, tatuajes u otras alteraciones anatómicas.

Respecto al trabajo sobre cadáveres que han permanecido unos 60 o 70 días en el agua, Cuaranta señaló que "una forma de presentación del cadáver es lo que hemos visto en nuestros lagos y ríos cuando permanecen mucho tiempo sumergidos, la adipocira, en que adquiere una consistencia y color la piel y sobre todo la grasa debajo de la piel que lo hace un cadáver que guarda muchos reparos anatómicos para conservarlo y para diagnosticar una muerte violenta. La adipocira es como un estado de momificación del cadáver".

Para determinar si una persona murió ahogada, indicó que "en cadáveres en estado de putrefacción avanzado es difícil determinar si se ahogó o lo largaron al agua. Si lo largaron al agua es probable que pueda tener lesiones mortales o cerca de serlo en las cuales uno sabe que esa persona sufrió un golpe en la cabeza, cayó y se ahogó. Si la putrefacción no nos permite un diagnóstico preciso de asfixia por sumersión los golpes nos dan la pauta; si no hay lesiones la cosa es más difícil, se dificulta diagnosticar que hay participación de terceras personas".

En esos casos juega un papel importante el plancton, que "son partículas microscópicas que una persona que se ahoga estando en vida le entran al pulmón y de ahí al torrente sanguíneo a través del corazón y se diseminan por todo el cuerpo. Son útiles en caso de cadáveres en estado de descomposición porque el pulmón está muy deteriorado. Ese plancton es privativo de cada zona, para saber si el plancton que encuentro es de esa zona tengo que tener agua de esa zona y ver si es el mismo del cadáver, si no es el mismo es que se ahogó en otro lugar; el plancton se saca generalmente de la médula ósea de los huesos".

Lo que se va a conocer rápido y lo que llevará más tiempo

En una opinión sobre el caso del cuerpo recuperado del río Chubut a 78 días de la desaparición de Santiago Maldonado y que su familia ya reconoció por los tatuajes, el forense Mariano Cuaranta afirmó que será posible saber cómo murió pero que el desafío será saber exactamente cuándo fue.

"Va ser posible afirmar o descartar lesiones, va ser posible determinar si murió ahogado o no y va ser posible identificarlo, el gran desafío yo creo que es la data de muerte, pero esos datos se van a ir aportando a medida que se haga la autopsia y de lo que vean los forenses, porque pueden ver un cadáver que no da para el tiempo de data que tiene de posible muerte y el aspecto que tiene ahora, pero de eso ya no puedo opinar nada, ya depende de lo que vean los forenses".

El jefe del Cuerpo Médico Forense local añadió que "los datos de lesiones traumáticas evidentes no se les va escapar, es probable que encuentren plancton, o sea que el diagnóstico de asfixia por sumersión va poder ser posible".