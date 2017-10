Fueron a votar juntos, tienen más de 75 años y para ellos "es cumplir con una obligación"

Es que el matrimonio por su edad no tiene obligación de participar en estos comicios pero Lilia, mucho más expresiva que su esposo, advirtió que "votar me deja más tranquila. Me encanta votar porque puedo decidir".

Ella mencionó que "después de votar camino tranquila y evitó algún tipo de sanción" y agregó que "siempre hemos votado desde que lo hice pro primera vez".

Su marido con una sonrisa señaló que "vinimos preparados, desayunamos lo de siempre y juntos partimos a la escuela a votar".

Ellos se sintieron satisfechos aunque Lilia dijo que "quizás esta sea la última vez aunque no lo creo". Llegaron juntos y se fueron unidos a prepara el almuerzo del domingo.



