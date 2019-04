Fuerte apoyo a Freidemberg en multitudinario encuentro con jóvenes sanrafaelinos

Abel Freidemberg, precandidato a Intendente por la Lista 302 A - Frente Cambia Mendoza, acompañado por Rodolfo Suárez, actual Intendente de Capital y precandidato a Gobernador por el mismo frente, se reunieron con una numerosa cantidad de jóvenes para conocer sus propuestas.

"Este nuevo camino que he emprendido es por ustedes. Yo escuché el primer latido de muchos de los que están aquí acompañándome. Pero ahora quiero escuchar el latido de todos por San Rafael," comenzó diciendo Freidemberg ante un salón colmado de jóvenes que aplaudieron en reiteradas oportunidades con gran euforia, acompañado por los pre candidatos a concejales y funcionarios y legisladores provinciales de distintos puntos de la provincia.

"Quiero que emprendamos un nuevo desafío, que San Rafael vuelva a crecer. Quiero que sea moderno, inclusivo, sustentable, conectado, un San Rafael inteligente. Tengo la profunda convicción de trabajar para generar inversiones y trabajo para ustedes, los jóvenes. Mirándolo a cada uno reconozco muchos rostros. Quiero que ya sean parte de mi equipo, que trabajemos juntos, que hoy mismo empecemos la evolución transformadora que San Rafael se merece."

"Hubo alguien que escuchó mi latido y me invitó a participar desde el primer día, a formar parte de su equipo, nuestro gran Gobernador Alfredo Cornejo. Hoy quiero confiarle mi latido al próximo Gobernador de Mendoza, Rody Suárez."

Recordó que al asumir la Dirección General de la Región Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, se hizo cargo de 4 hospitales y 60 centros de salud que estaban en terapia intensiva, y hoy felizmente ya están en recuperación. "Hay que continuar con el trabajo porque todavía queda mucho por hacer y ahora lo haremos por San Rafael."

Más adelante, y a modo de ejemplo para el desarrollo integral, explicó que unos de sus proyectos se ubica a orillas del río Diamante. "Es un proyecto moderno, ambicioso e inclusivo porque recorre muchos distritos y nos permitirá disminuir las desigualdades sociales y la pobreza en muchos lugares que esa vía atraviesa. Es sustentable porque generará espacios verdes siguiendo el curso del río, y nos permitirá una buena calidad de vida."

"Este proyecto es sólo un ejemplo de todos los elaborados por nuestros equipos técnicos. Los invito a participar para trabajar por nuestra juventud, con vuestra frescura, por todos."

Finalmente, y acompañado de un prolongado y entusiasta aplauso, remarcó: "con nuestro empuje, vamos a transformar nuestro departamento, que con los latidos de mi corazón y los de ustedes logremos que San Rafael vuelva a ser el corazón de Mendoza."

Por su parte, Rodolfo Suárez, pre candidato a Gobernador, con un fuerte apoyo a Freidemberg, remarcó que quiere continuar con lo hecho por el Gobernador Cornejo "porque se han hecho bien las cosas. Nunca tenemos que dejar de recordar cómo recibimos la provincia, que no se sabía si se pagaban o no los sueldos a los empleados públicos, los municipios no recibían la coparticipación, los proveedores no cobraban y se rompía la cadena de pago. Tenía un gobernador que no puede salir más a la calle porque hizo las cosas muy mal y los que quieren volver ahora son los mismos. Lo que hemos logrado tenemos que defenderlo."

"Nos ha costado mucho ordenar el Estado. Y las cosas que cuestan valen. Por eso les pido que nos acompañen a que en Mendoza haya un buen gobierno después de un gran gobierno. Y este Gobierno de Cornejo ha hecho mucha obra pública en San Rafael," destacando el Hospital Schestakow.

"En el Gran Mendoza, por habitante el Gobierno de Cornejo invirtió 2600 pesos, mientras que en San Rafael invirtió 4700 pesos. Del presupuesto provincial San Rafael recibe el 10%, pero este Gobierno ha invertido el 20%, es decir el doble, y es lo queremos continuar, pero queremos ir por más. Tenemos que pensar San Rafael estratégicamente de acá al futuro. Sabemos que la producción primaria no está como queremos que estuviera pero tenemos que ponernos a trabajar."

Al plantearse cómo hacerlo, dijo que debe ser entre el Gobierno, la universidad, las asociaciones, las ONG y "todos ustedes. Debemos que pensar cómo vamos a generar empleo para que las cosas empiecen a cambiar. No nos tenemos que resignar a que si al país le va mal. Creemos que se puede avanzar y hay muchas maneras de hacerlo, con las industrias primarias, en las medianas empresas, en la industria del conocimiento. Hay que prepararse, y tienen que haber carreras relacionadas con las cosas que nos harán crecer. Para todo esto tenemos que tener un banco que apoye a todos los quieran ser emprendedores", aludiendo a su propuesta de crear un banco provincial.

"Los convoco e invito a darle continuidad a esto que ya comenzó en Mendoza, pero especialmente a que acompañemos a Abel."

Al finalizar presentó un video de salutación de Alfredo Cornejo, quien no puedo estar presente en este encuentro y explicó que viajó a Buenos Aires "llevando propuestas" al Gobierno nacional para poder salir de esta crisis, invitando nuevamente a seguir para tener un San Rafael mejor.