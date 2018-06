Fuerte cruce entre radicales y peronistas por la polilla de la vid

Es que la presidencia pasó a manos de el radical Daniel Herrera, y realizada la votación, con la ausencia de la edil Gisela Caballero, hubo un empate y el voto doble del presidente le dio por ganada la batalla a la oposición.

Tras la sesión salieron a hablar el presidente del bloque del justicialismo Pedro Serra y el del Frente Cambia Mendoza, Gustavo Correa.

No se tiraron con flores y ambos usaron picante en las declaraciones. Serra cargó las tintas contra el gobierno de Cornejo y afirmó que "existe un plan de erradicación del agro en el sur mendocino".



El edil justificó que "no se le puede cargar al productor lo que la Nación por ley debería aportar a la campaña contra la Lobesia". Se lamentó por "la presión fiscal que sufre el sector y dijo que no es justo que los productores sureños tengan que aportar ese monto cuando el problema está en el Norte de la provincia" y agregó que "cuando se aprobó el seguro agrícola, los sureños tuvieron que pagar más y nadie fue solidario con nosotros como ahora pretenden que lo seamos con ellos".

Sin dudar mencionó que "nos quieren igualar con el Gran Mendoza y acá las ganancias por hectáreas son menores y los costos iguales a los del norte mendocino. Esto es un tiro en la frente a los productores que desde hace años la están pasando muy mal".

Un párrafo aparte le dedicó al presidente de la Cámara de Comercio local. Sobre el titular dijo que "se fue con un mandato de los productores para rechazar el acuerdo y no lo cumplió. Kerchner apretó a las cámaras para que se llegue a un acuerdo" y con un notorio gesto de disgusto le dijo que "si quiere practicar política partidaria no nos oponemos pero no puede estar del lado de los productores".

Correa tomó el guante y le contestó a Serra que "se terminó la politiquería barata y el circo de defender a los productores cuando en 16 años el intendente nada hizo por ellos".

Es que el edil afirmó que "el acuerdo deja al 70% de los productores de San Rafael sin la obligación de pagar los 1.500 que se cargaran en cuotas en la boleta de pago de Irrigación" y agregó que "se escuchó el reclamo del sur y por eso se elevó de 5 a 10 hectáreas la obligación del pago".

Además recalcó que "esta es un ley para todos los mendocinos, los sureños debemos pagar para evitar que la plaga a futuro nos afecte" y agregó que "todas las Cámaras se han puesto de acuerdo en el proyecto que fue elevado para modificar la Ley actual".

La ausencia del presidente del Concejo Ricardo Vergara fue la clave para que el Frente Cambia Mendoza rechazara el proyecto de declaración presentado por el justicialismo en el que se rechazaba el acuerdo realizado por el gobierno para que se modifique la ley de lucha contra la Polilla de la Vid que obliga a los productores de más de 10 hectáreas a pagar un canon de 1.500 pesos.