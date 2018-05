Funcionaria agredida tras charla de fracking: "estaban muy sacados, sentí miedo"

El gobierno provincial repudió la agresión sufrida por la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, a la salida de la Cámara de Comercio de San Rafael tras brindar una charla sobre fractura hidráulica o fracking.

La funcionaria comentó a la Mañana de Radio 95.7 que "salí de la Cámara y directamente hubo insultos, agresiones, tiraron papeles, no tiraron huevos porque están muy caros. No me agredieron físicamente porque tenía dos policías al lado, pero fue una situación muy fea. No eran más de 40 personas, pero sumamente agresivos".

Explicó que la charla, en la que habló sobre los aspectos ambientales del fracking, comenzó a las 19.30 ante unas 60 o 70 personas y un grupo de 10 o 12 ambientalistas "donde ellos expusieron primero su monólogo, porque fue un monólogo, pero cuando me tocó comenzar mi exposición se levantaron y se fueron".

Entonces "cuando salí de la Cámara se me puso una persona adelante con un teléfono celular que me estaba grabando e insultando y diciendo: 'da la cara, no seas hdp', tratando de provocar alguna reacción violenta en mí".

Añadió que "estaban muy sacados, una niña que no tenía más de 20 años me miraba con odio, si no hubiera estado la policía que metía una trompada" y "cuando me subí a la camioneta, golpeaban y movían el vehículo. Sentí miedo".

Consideró que "para ellos es un triunfo el haber agredido a un funcionario del gobierno, es lo mismo que en el fútbol, los que generan incidentes no son hinchas".

Además, "esto no le sirve a quien persigue realmente una preocupación por el cuidado del ambiente. No me creen a mí, tampoco a la universidad, ni al gobierno, a la Academia Nacional de Ingeniería no le creen, sólo le creen al video de Lisa Simpson".

Sakalany cree que "no hubo ninguna intención de debatir, ninguna de esas personas había estado adentro escuchando. Por eso no creo que sean grupos ambientalistas, creo que son grupos que pretenden otra cosa o están detrás de otro objetivo.

Aseguró que "no estamos haciendo nada que no esté dentro del marco legal, no hay nada oculto. Ayer les dejé el número del expediente electrónico donde tienen la documentación, pero el que no quiere ver una realidad por más que venga el Premio Nobel de Física a explicárselo va a decir que es mentira".

De todos modos, dijo que va a visitar San Rafael "las veces que me convoquen para esto o cualquier otro tema de protección ambiental. La semana pasada estuve en una universidad por el tema de residuos sólidos urbanos sin ningún problema".

El secretario de Ambiente, del que depende Skalany, se solidarizó con la funcionaria