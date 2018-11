Hermano de Hernán Rodríguez: "Es un alivio pero yo quiero ver gente presa por esto"

Claudio dijo que fue una noche difícil y agregó que "estuve en contacto con mi mamá , ella siente el mismo alivio que yo y ambos esperamos que se haga justicia".

El hombre estimó que "los cuerpos deben estar dentro del submarino porque no hubo gran daño sobre el casco " y agregó que "Aguad ya había dicho que en años anteriores se había prendido fuego esta embarcación por problemas en las baterías. Los bomberos tardaron 24 horas en apagarlo por eso no nos explicamos porque la Armada los empezó a buscar dos días después de la desaparición".

Si bien no acusó a nadie en particular, reclamó justicia y una investigación seria. "hoy no me preocupa tanto el rescate del cuerpo sino saber qué paso, cómo murieron porque no es lo mismo que hayan muerto enseguida o días después".

Claudio habló de abandono de persona y no ocultó su bronca. "A mi nadie me devuelve a mi hermano", sentenció.









