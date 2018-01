La noble y tenaz tarea de ayudar a los animales abandonados

Aunque ellos, los animales que son abandonados o maltratados no lo sepan, no todos los humanos son malos, también hay seres de corazón y voluntad gigante. Gracias a este tipo de personas, los "animales" que abandonan, atropellan o dañan de diversas formas a perros, gatos o caballos, quedan expuestos en su pésimo accionar.

En San Rafael hay varios grupos que trabajan por el bienestar animal tratando de generar conciencia en la gente para terminar con el abandono y el maltrato, pero la tarea es dura. Y aunque hay un programa de esterilización gratuita, los cachorros sueltos abandonados pululan por todos lados.

Una de esas personas que trabaja incansablemente para ayudar a los "sin voz" (el grupo que integra se llama "Soy tu voz"), es Sandra Carrieri, que de tanto ayudar a rescatar lo que otros dejan tirado, acumula una cuenta de unos cuantos miles de pesos en la Agroveterinaria Mitre II (quienes quieran ayudarla pueden donar allí en su cuenta).

"Yo no puedo mirar para otro lado, me llaman por ayuda, animal que está atropellado o algo voy, así se me acumula mucha plata. Estoy agradecida por la ayuda que me dan", dijo Sandra, sin mirar a otro lado.

Para quienes quiera colaborar con ella para pagar alguna factura, dijo que "pueden acercarse a Mitre II en Balloffet 462 y dejar su colaboración, debo unos $10 mil. Recalco a la gente que siempre está colaborando, ya sea por su colaboración en dinero o sus palabras de aliento porque no se puede mirar para otro lado, duele mucho ver animales muy maltratados. Siempre me llaman para darme el dinero y yo les presento las facturas", expresó sobre los gastos.

Por su experiencia, Sandra se refirió a la necesidad de que haya más responsabilidad en la tenencia de mascotas, que se haga cumplir la ordenanza al respecto y de un nuevo móvil de castraciones.

"Si todos ayudáramos, empezando con la gente, sería mejor, hay que esterilizar, hay castraciones gratis, en calle Lugones (85) y en el quirófano móvil. Estaría bueno hacer un proyecto y conseguir otro quirófano, porque en los distritos siempre me escriben para que se acerque el quirófano", manifestó.

Una lucha diaria

Los proteccionistas donan mucho de su tiempo en ir a buscar animales abandonados, atropellados y enfermos. Y además de llevarlos a una veterinaria, luego tienen que conseguir tránsito y después buscar una adopción. Es una tarea tan diaria como sacrificada. Por eso encontrar gente que ayude con tránsito temporal para algún animal en recuperación es importante.

"El tránsito es muy difícil, cuando rescatamos por ejemplo un adulto o perra con cachorritos los tratamos de ubicar, pero estamos saturados, no sólo mi grupo sino todos", aseveró Carrieri.

Respecto a la tenencia responsable, dijo que "el consejo, si es cachorro, es ponerle las vacunas, llegado los seis meses es mentira que tienen que tener su primer celo o cría para esterilizarlos, se puede esterilizar hembras y machos y evitar que muchos cachorros luego terminen en la calle enfermos, atropellados, muertos".

"Son seres vivos –añadió- que tienen vida, sufren de hambre, sed, todo esto es importante. A la hora de adoptar tenemos que saber que si lo permiten cuando alquilamos, sino no tengamos un animal. Al igual que el que lo tiene atado, no tiene sentido tener un animal encadenado".

Una mano a quien la da

Sandra lleva los perros que rescata a la veterinaria Mitre II en Balloffet 462. Ahí acumula una deuda de varios miles de pesos, por eso quien quiera ayudar puede hacerlo en la veterinaria o contactarse con ella.