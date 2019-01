La obra social respondió y Daniela Arregui pudo ser operada

María Daniela Arregui (32) necesitaba 2 millones de pesos para ser operada de un cáncer de columna y finalmente logró que su obra social se hiciera cargo de ese dinero, aunque para ello tuvo que recurrir a la vía judicial.

La sanjuanina que vive en San Rafael fue intervenida quirúrgicamente el jueves en el hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y luego de estar dos días en salta intermedia ya se encuentra internada en sala común. Ha tenido una buena recuperación.

Claro que para llegar a esto tuvo que pasar por un momento de incertidumbre, ya que desde la obra social no obtenía respuestas y la fecha de la cirugía se acercaba. Es por eso que se mencionó la posibilidad de que el Gobierno de San Juan le diera un subsidio para cubrir ese dinero.

"El 28 de diciembre presentamos el recurso de amparo, el jueves salió a favor la cautelar y le llegó la notificación a la mutual (Accord Salud de Unión Personal), pero hasta el viernes 30 no tuvimos respuesta, por eso se empezó a gestionar lo del subsidio con el Gobierno de San Juan", comentó Daniela, ya más tranquila porque la operación salió bien y segundo porque logró que su obra social asumiera lo que le correspondía.

"El miércoles 2 de enero en la mañana, cuando llegamos con mi familia al hospital, nos encontramos con que se habían comunicado desde la mutual y que iban a cubrir las prótesis y la cirugía, así que todo re bien. El jueves 3 me operaron", dijo desde la sala del hospital Italiano en la que se encuentra internada.

En julio de 2016 Daniela fue diagnosticada de cáncer de mamas, le hicieron quimioterapia, la operaron y le hicieron rayos. Estaba bien, pero en mayo de 2018 le descubrieron una vértebra enferma y todo ese año estuvo con tratamientos en Córdoba, donde le decían que era un angioma (un tumor benigno) porque en mayo le hicieron una biopsia y me dio negativa.

"El 11 de diciembre me hicieron una biopsia, salió que era cáncer, que tenía metástasis y no sólo eso, las células han mutado y no responden a las hormonas, que era el cáncer que tenía antes, ahora es un triple negativo y es más complicado de tratarlo. Lo más complicado que al estar 50 por ciento la vértebra, hay riesgo de lesión neuronal y puedo quedar parapléjica o paralítica", contó Daniela sobre su situación antes de la operación que le realizaron este jueves 3 de enero.

Su regreso a San Rafael todavía no está definido, porque todo depende de los tratamientos que se tenga que realizar. Así que con seguridad se quedará un tiempo más en Buenos Aires, donde está acompañada por sus padres y sus hermanos.

Por Javier Elgueta

Fuente: Diario UNO de Mendoza