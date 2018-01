La pista de aviones que podría ayudar en los incendios de campo

Los incendios que dejaron más de 170 mil hectáreas afectadas entre San Rafael y General Alvear ya están en etapa de guardia de cenizas y ahora seguramente es tiempo de balances. Cuando se haga, no podrá faltar la evaluación de la cantidad de hectáreas que se podrían haber salvado de estar operativa la pista de aterrizaje de Monte Comán.

Hoy esta pista tiene dos problemas. Una es que está abandonada y la otra es que la titularidad del terreno donde se asienta está inmersa en una larguísima causa judicial que no se ha resuelto hace años.

Durante estas dos semanas de incendios de campo en el Sur provincial los aviones hidrantes han tenido que operar a 70 kilómetros de distancia, desde el aeródromo de Alvear o incluso mucho más lejos desde San Rafael, siendo que a 800 metros de la base de Incendios Forestales de Monte Comán está esta pista de 1.000 metros de longitud. El abandono y la lentitud judicial para definir el litigio hicieron que, a decir de entendidos, se hayan quemado más hectáreas que si los aviones hidrantes hubieran podido operar desde esta pista.

Así lo dijo en declaraciones a Canal 6 el pasado 8 de enero el jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF), Guillermo Ferraris.

"El avión hidrante desde la distancia que está despegando no es operativo, la pista de aterrizaje lamentablemente por los años de abandono y por una situación judicial que tenemos no hemos podido ponerla en funcionamiento, si nos ponemos a reactivarla hay que desafectar máquinas (de la zona del fuego)".

El especialista en combate de incendios forestales añadió que "sólo se usa para los aviones observadores de porte chico. Nos facilita la tarea porque si bien con los helicópteros salimos desde la base, la pista nos permite despegar con un avión observador que tiene mayor autonomía de vuelo que el helicóptero".

Los aviones hidrantes tuvieron que recorrer kilómetros para operar entre la zona de despegue y los incendios, siendo que a escasos 800 metros de la base de Monte Comán de Incendios Forestales se ubica la estratégica pero abandonada pista. Y como si fuera poco su ubicación no es caprichosa, ya que está al lado del río Diamante, pudiendo cargar agua en forma ilimitada en el lugar.

"No tener esta pista ha hecho un daño terrible porque tenemos seis aviones hidrantes para poder operar que podrían haber servido para frenar los reencendidos a 8 kilómetros de la zona del incendio y los estamos trayendo a los aviones de 70 kilómetros de distancia, pero bueno, esto sirve de experiencia de que no fue algo no planificado la construcción de esta pista", dijo Ferraris.