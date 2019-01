La planta de Canale alquilada por Dulcor empezará a operar cuando reconecte el gas

El alquiler de Canale por parte de la empresa cordobesa Dulcor trajo alivio a sus trabajadores, que hace cuatro años vienen sufrieron los avatares económicos de la firma propietaria.

Esta fábrica estará en alquiler junto a las dos plantas de Alco de Valle de Uco hasta el 30 de junio próximo, según lo aprobado por el Juzgado Nacional Comercial Nº1 de Capital Federal, que lleva adelante el proceso de quiebra.

Comenzará a trabajar "lo antes posible, ni bien le conecten el gas", cuyo servicio está proceso de reconexión, según informaron desde el Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación de San Rafael.

"En la planta de Real del Padre van a trabajar los 49 efectivos, pero no así los temporarios porque no tienen trabajo para ellos. Los temporarios hace tres años que no eran convocados, con este es el cuarto", dijo a UNO San Rafael, Ricardo Bertero, titular del STIA.

El dirigente explicó que la empresa aduce que no tuvo tiempo de organizar la temporada de producción porque recién tomó posesión de las tres plantas el 19 de diciembre y "no va a poder hacer una temporada al 100% como le hubiera querido".

En ese marco, van a envasar mermelada en frascos de 450 gramos y mini porciones, la pulpa la tienen (del año pasado), falta nada más el gas". Pero no procesará frutas ni harán enlatados, algo que no hicieron en las tres anteriores temporadas.

Canale actualmente tiene 129 trabajadores temporarios en lista, aunque la última vez que hubo temporada eran más de 200.

Bertero aseguró que "hay un listado de gente que no va a trabajar por seis meses, pero no quedan despedidos ni desvinculados. Es una suspensión por seis meses".

De todos modos, dijo que para los temporarios el sindicato gestionó subsidios en los ministerios de la Producción y de Trabajo de la Nación.

Tras el alquiler, esperan compra

Cuando el 30 de junio finalice el contrato de alquiler, se espera que surja una oferta de compra de alguna empresa o que se la quede Dulcor.

De todos modos, Bertero afirmó que el juez de la quiebra le va a dar prioridad a la empresa que le asegure continuidad a todo el personal de la fábrica.