Las carreras que organizó el Automóvil Club San Rafael en 1949

Después de la Doble Malargüe, la comisión del Automóvil Club San Rafael se reunió el 9 de abril para compartir las noticias y se pidió un minuto de silencio en recuerdo del corredor Nazer Bittar, que perdió la vida en esa carrera.

A finales de julio se reunieron en asamblea para renovar la comisión para el período 48-49 y Carlos Izuel salió reelegido, lo que motivó un cerrado aplauso de los asistentes.

En reuniones posteriores decidieron realizar dos carreras en el mes de enero, los días 8 y 9. Una para coches baquet y otra al estilo Gran Premio Turismo Carretera. Destinaron una gran cantidad de dinero para los primeros clasificados, hasta el cuarto lugar. Además obtuvieron trofeos y medallas. La inscripción de cada corredor sería de $200 para coches baquet y de $300 para los otros. Los baquet recorrerían 250 kilómetros y los Gran Premio 350.

La comisión le envió un telegrama de felicitación a Víctor García por haber ganado la última etapa a Caracas. Se propuso realizar la carrera en el circuito Los Dos Puentes, pero no fue aceptado. Se aprobó el circuito de Cuadro Nacional y el ACA autoriza la carrera para los días 8 y 9 de enero de 1949, pero por ciertos problemas debió trasladarse al 5 y 6 de marzo del mismo año.

Se produjo un malentendido con Vialidad y este organismo dijo que no iba a arreglar la pista. Algunos corredores de Mendoza informaron que no vendrían si la pista no estaba en condiciones. Cuando se arregló, avisaron que participarían Gullé, Manieri, Dávila y Ascardini.

Algunas personas solicitaron permisos para instalar cantinas y les cobraron $50 por día.

El sábado 5 de marzo se realizó la carrera para coches baquet. Dieron 12 vueltas al circuito, un total de 144 kilómetros. Resultaron ganadores: 1º Pablo Gullé con Ford, 2º Victorio Galeazi con Andzoni; 3º Otello Zini con Graham Paige y 4º J. N. Moyano con Studebaker. Otros participantes fueron A. Santos con Whyppet, Francisco García con Ford, Rafael Moyano con Ford, A. Kellemberg con Lincoln.

La otra carrera

El domingo 6 de marzo se corrió la carrera para coches Gran Premio, que se inició a las 8 y terminó a las 15.30. Se había inscripto en esta carrera 13 corredores.

La carrera era de 300 kilómetros, el equivalente a 250 vueltas.

Los ganadores fueron 1º Daniel Musso con Ford, con un promedio de 118km-h; 2º Alberto Bessone con Chevrolet y 3º Armando Pennone con Riley.

Los restantes inscriptos fueron: Guido Zanichelli con Ford, Arturo Arcardini con Chevrolet, Francisco Kremer (chileno) con Ford; Tito Fernández (chileno) con Ford, Julio Devoto "Ampacama" con Ford, J. Valdivia con Ford, José Malizia con Chevrolet; Héctor Villanueva con Chevrolet y Ricardo Graín con Ford.

Al hacer la evaluación la comisión destacó que la jornada había sido muy correcta, no se habían producido accidentes, siendo muy destacada la colaboración policial.

El público se comportó muy bien y hubo mucha emoción, en especial en las carreras del domingo, donde se destacaron los sanrafaelinos Bessone y Pennone junto con Daniel Musso. Asistieron todas las autoridades del departamento y también parte de la comisión del ACA Mendoza.

En horas de la tarde, en la bodega Suter, se sirvió un copetín al cual asistieron corredores, acompañantes, autoridades y miembros de la comisión y se entraron los premios. Se distribuyeron $10.000 en la prueba del sábado y $11.200 en la del domingo.

Se enviaron notas de agradecimiento a todos los que colaboraron para el buen éxito de las carreras.

Por María Elena Izuel

Especial para UNO SR

marializuel@speedy.com.ar