Los juzgados de paz resolverán conflictos vecinales y reclamo de consumidores

Ahora se podrá llevar a la Justicia los conflictos entre vecinos y los reclamos por compra de bienes o contratación de servicios, y obtener una sentencia en un día y sin gastar en abogados.

Los "Procesos de Pequeñas Causas y Mediación Comunitaria" se implementarán en San Rafael gracias a la reforma de la Justicia Civil, que la hizo más rápida y simple.

"Económicamente son pequeños conflictos, pero que en la vida común de la gente son importantes, por ejemplo si hay un conflicto entre vecinos por una humedad que no se repara, o un electrodoméstico que se entrega y no funciona, siempre que sea por un monto menor a 30 mil pesos. Son situaciones que generalmente no llegan a los juzgados porque por el monto los abogados no suelen tomarlos y se quedan sin acceso a la Justicia", explicó en su reciente visita al departamento el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares.

Estos casos se tramitarán en los Juzgados de Paz de la ciudad y de Monte Comán, Villa Atuel y Real del Padre, en el caso de San Rafael. "Pueden recurrir a los juzgados de los distritos, después se va a implementar en los de la ciudad", añadió el magistrado.

Solamenteatenderán los casos que hayan fracasado en la mediación previa, por lo cual hay que adjuntar el certificado que lo acredite y la documentación del reclamo.

"Tienen que concurrir a la Oficina de Mediación de la Municipalidad, si no se logra el proceso de conciliación, van al Juzgado de Paz, se le sortea un abogado de la matrícula que se ha inscripto especialmente para atender las pequeñas causas y se hace el juicio en una sola audiencia y el juez inmediatamente dicta sentencia".

En el caso de San Rafael, la Comuna posee un Cuerpo de Mediación Administrativa Municipal que funciona desde 2012 y tiene su sede en el Centro Integrador Comunitario del barrio El Sosneado.

Primeras experiencias

Nanclares aseguró que en el Gran Mendoza han tenido experiencias positivas. "Los procesos duran desde que presentan los papeles en la municipalidad hasta que se dicta la sentencia un promedio de 32 a 34 días".

De todos modos, destacó que "lo más importante es que el consumidor se va con una sentencia judicial que condena al proveedor o al comerciante a indemnizar, o a hacer valer el certificado de garantía, o a cambiar la mercadería. Es decir a reparar el daño, que es pequeño pero es precisamente el que no se reclama y que da mucha bronca porque al consumidor lo estafaron con la compra de un televisor o hay un vecino que hace ruidos molestos; estos conflictos son los que se resuelven en el proceso de pequeñas causas".