Lucas Quesada: "Nuestras propuestas nacen desde el diálogo con los vecinos"

El precandidato a intendente de San Rafael, Lucas Quesada, comenzó la campaña con toda la artillería a su favor. La semana pasada recibió el apoyo de todo el gobierno provincial y de referentes departamentales, en el marco del acto de presentación de candidatos que se realizó en el estadio cubierto de Deportivo Argentino.

Una de las primeras propuestas que dio a conocer hace ya tiempo Quesada es la de la creación de un cuerpo de preventores que se encargue de complementar al trabajo diario de la Policía Vial para así generar una mayor seguridad para los vecinos.

Además, según destacó el actual senador, "la protección vial no será la única obligación de este grupo de prevención, queremos que se encarguen de la protección de espacios verdes, el cuidado de los jóvenes a la salida de los boliches y también la salida de las escuelas".

"He podido dialogar con el intendente de Mendoza, Rodolfo Suárez, acerca de cómo ellos realizan el trabajo en este sentido. Entendemos que el Municipio tiene que tener un rol protagónico en el cuidado de los vecinos, no puede ser que no cuente con cámaras propias de monitoreo. Queremos que se cumpla la Ley 9024, la cual dice el Municipio debe participar en forma activa junto con la Policía de Mendoza", agregó Quesada en este sentido.

En la actualidad el Municipio no cuenta con este equipo de seguridad, el cual resulta fundamental para que el vecino esté más protegido. Dentro de esta propuesta integral formulada por la lista "Sumando Ideas" que encabeza Quesada a la Intendencia y Gisela Valdez como primera concejal, se pedirá la creación del juzgado vial, cuyos cargos serán concursados y la capacitación será en forma conjunta con los aspirantes a policía con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

"Necesitamos brindar herramientas palpables a los vecinos, pero no haciendo propuestas grandilocuentes e irrealizable por el simple hecho de conseguir votos, nuestras propuestas siempre serán consensuadas y partirán desde el diálogo con el vecino, ya que son ellos a quienes deben llegar las acciones", sintetizó Valdez.