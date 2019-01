Lucha Antigranizo: Legisladores del PJ dicen que escasean bengalas y cartuchos

Senadores y diputados de San Rafael concurrieron dos veces en lo que va de enero a la base de la Lucha Antigranizo en el Aeroclub local, para constatar la cantidad de bengalas y cartuchos disponibles para enfrentar las futuras tormentas graniceras.

La primera vez no fueron autorizados a pasar, pero la segunda -a pesar que quisieron volver a impedirle el acceso- fue la vencida. Allí se encontraron con una sorpresa: en una pequeña habitación -utilizada como depósito e identificada como "Peligro Pirotecnia"- apenas había unas cuatro con explosivos para enfrentar las futuras tormentas.

Los senadores provinciales Mauricio Sat y Samuel Barcudi y los diputados Javier Molina y Javier Cófano fotografiaron la escena que deja casi sin protección a miles de hectáreas de cultivos en todo el oasis sur.

"Preocupa la escasez y calidad de bengalas y cartuchos que en lo que va de la actual temporada no pudieron enfrentar con éxito ninguna tormenta. Queremos que la provincia explique lo que verdaderamente está pasando. Valoramos el trabajo de los pilotos de la Lucha Antigranizo, pero acá hay algo que no está funcionando", dijo Mauricio Sat.

El diputado Javier Molina expresó que "se comentaba que los cartuchos habían salido de circulación porque no eran de calidad y que en la devastadora tormenta del 28 de diciembre no se habían utilizado. Esto lo comprobamos hoy in situ; además el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Alfredo Aciar intentó impedirnos el ingreso a la base".

"Si estuviera todo tan bien como dicen, deberían contestar los informes y no poner ninguna traba a estas inspecciones", añadió.

Manual operativo de la Lucha Antigranizo

Tres días después de la tormenta del 28/12, el subsecretario de Agricultura, Alejandro Zlotolow, afirmó que los aviones de la Lucha Antigranizo utilizaron bengalas, pero no mencionó el uso de cartuchos para atacar las celdas graniceras. De ser así, se contradijo lo establecido por el Manual Operativo del Sistema de Lucha Antigranizo, que exige el uso de bengalas y cartuchos.

Para aclarar el tema, las bengalas son elementos de combate, pero es factible usarlas cuando la tormenta está en formación y alejada de zonas cultivadas. En cambio, los cartuchos cuentan con un mayor poder de ataque, siembran más yoduro de plata en menor tiempo y deben ser lanzados cuando aumenta la envergadura de la tormenta y se aproxima a zonas cultivadas.

Lo que dejó la tormenta

Las tormentas de diciembre y de los primeros días de este año provocaron graves daños en miles de hectáreas cultivadas de los distritos sanrafaelinos de Cañada Seca, Cuadro Benegas, Cuadro Nacional, El Cerrito, Goudge, Jaime Prats, La Llave, Las Malvinas, Las Paredes, Monte Comán, Rama Caída, Real del Padre, Ciudad, Villa 25 de Mayo y Villa Atuel, que fueron incluidos en la emergencia agropecuaria nacional.

"Pedimos los libros de actuación del 28 de diciembre y los negaron. Es necesario que el gobierno provincial explique a los sanrafaelinos por qué la lucha no está funcionando bien y que aclare si los cartuchos que utiliza son malos, porque si nos remitimos a las pruebas que son las consecuencias del granizo, hasta el momento no pararon ninguna tormenta y los destrozos fueron totales", sentenció Cófano.

Por su parte, Barcudi adelantó que seguirán requiriendo explicaciones, porque "hemos tenido casos de cartuchos que fallaron en pleno vuelo; pretendemos que quienes arriesgan su vida combatiendo las tormentas estén seguros y que los agricultores dejen de perder todo en cada tormenta".

En el pedido de informes se determinará si a las bengalas y cartuchos se les hacen controles de calidad y si hay suficiente stock en el polvorín del sur para futuros combates.