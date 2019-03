Mamá de Florencia Peralta: "Es una tranquilidad que haya un solo imputado"

Graciela Bianchi, mamá de Florencia Peralta, se mostró aliviada por el sobreseimiento de Gassimou Barry en la causa por el crimen de su hija y espera que el juicio se realice de una vez por todas.

"Para nosotros es una tranquilidad saber que hay un solo imputado, lo creemos desde el principio", manifestó la mujer al programa Bonita Mañana.

"Apareció justo este chico que encontró el teléfono y (la investigación judicial) se fue dilatando, la Justicia demoró demasiado en las pericias, hemos llegado a dos años y medio y la causa todavía está en veremos", añadió.

Ahora la causa tiene como único imputado a Damián Ortega, ex pareja de la mujer policía, que está acusado de "homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género".

"Aún el imputado puede pedir el sobreseimiento como lo hizo Gassimou Barry, pero con las pruebas que hay son suficientes para llevarlo a juicio y esperemos que sea pronto. Ha pasado mucho tiempo y toda muerte necesita que haya justicia y que los culpables paguen", dijo Graciela.

Ella no tiene dudas de que Ortega es el responsable de la muerte de Florencia. "Siempre lo creí, desde el principio, desde que sucedió el hecho, el corazón de madre me lo dice, en sus actitudes y su forma de ser con ella y en sus actitudes hacia nosotros, estoy segura".

Contó que su hija "nunca hizo denuncia por violencia de género a pesar que, creo, la venía sufriendo desde que se pusieron de novios", incluso "ella sufrió violencia de género cuando estaba embarazada de su hijo, él no trabajaba, se iba a Tunuyán de fiesta con sus amigos".

Pese a todo Graciela no guarda rencor y sólo espera justicia para su hija: "Estoy confiada, tengo paz, sé que Dios ya se está encargando, lo único que puedo hacer es orar y que todo salga a la luz, que pague quien tenga que pagar, no estoy enojada con él (por Ortega), no lo odio, me da lástima que haya llegado a esto y que mi nieto no pueda disfrutar del padre ni de la madre".

La vida del hijo de Florencia

Actualmente el niño, de nombre Augusto, está por cumplir cinco años y vive con el papá de Florencia.

Graciela contó al programa matutino de Canal 6 que "Augusto va a la escuela, hace su vida normal, va a los cumpleaños, sale de paseo, se va de vacaciones, es un niño normal. Él sabe que su mamá no está, que está en el cementerio, para al Día de la Madre fue a llevarle flores; es duro para él, tiene sus crisis, la tenemos nosotros ¿cómo no la va a tener él?".

Renacer en el dolor

La mamá de Florencia Peralta ha canalizado el dolor sumándose a la ONG Madres de Pie que lucha contra la violencia de género.

"Tengo días buenos y días malos, mis días malos son los fines de semana cuando yo hablaba con Florencia, pero a partir del dolor me levanté y empezamos a trabajar con Madres de Pie, eso me ayuda porque sé que a través de esta lucha puedo salvar vidas".

Participa en el proyecto "Banco Rojo" para concientizar sobre ese flagelo. Contó que "el 8 de marzo inauguramos el quinto banco rojo en la provincia y para este mes queda (instalar otros) en Las Heras, Malargüe, la Universidad de Cuyo y Chile".