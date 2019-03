Mamá de Florencia Peralta: "Hay un solo culpable, es Damián Ortega y tiene que pagar con cárcel"

Graciela Bianchi, mamá de Florencia, expresó su angustia y lloró al hablar de la excarcelación de Damián Ortega, ex pareja de la policía asesinada y único acusado del homicidio.

"Estoy muy angustiada y triste, nunca pensé que íbamos a llegar a esta instancia de que el único imputado, el único asesino de mi hija, haya quedado libre", manifestó en comunicación con la segunda edición de Noticiero 6.

Además consideró "lamentable el trabajo de la Justicia, tanto de parte del fiscal, de los abogados que tenemos como del juez, pese a que está cumpliendo con los plazos que dice la ley, pero es lamentable también. Yo lo único que quiero saber es quién mató a mi hija".

Consultada sobre si el crimen puede quedar impune, dijo que "me puedo esperar cualquier cosas, hoy está libre el asesino de mi hija, ojalá no mate a nadie más, lo único que le pido a la sociedad es que tengan cuidado con sus hijas, porque es lamentable no saber quién mató a mi hija".

Graciela no cree que haya otro responsable del homicidio como dan a entender los abogados defensores de Ortega, porque aseguró que "no hay ADN de otra persona, ni huellas ni marcas", y por lo tanto consideró que "hay un solo culpable, es Damián Ortega y tiene que pagar con cárcel".

Florencia Peralta.jpg

La mamá de Florencia también se refirió a la vida que lleva su pequeño nieto Augusto. "Él es un niño feliz, va a la escuela, hace todas las actividades (de cualquier chico), visita a sus otros abuelos también, pero no sé qué le vamos a decir el día que nos pregunte qué paso. Él sabe que su mamá no está y que no va a volver".

Bianchi también le dedicó un párrafo a los padres de Ortega: "Ellos pueden disfrutar de su hijo, ellos sabiendo que él es culpable con qué cara van a buscar a mi nieto y le dicen te amo. Nunca se preocuparon de que su hijo diga la verdad. Es muy triste lo que estamos pasando como familia, no se le deseo ni a mi peor enemigo".