Mamá de Genaro Fortunato: "No hubo justicia, fue un dictamen cobarde"

"No hubo justicia, fue un dictamen cobarde, una burla, no hay calificativos". Así calificó Graciela Linares la sentencia que condenó a Julieta Silva a menos de cuatro años por considerar el tribunal que la muerte de Genaro Fortunato fue producto de un accidente imprudente.

La mujer dijo a Canal 6 que "estamos destrozados, nunca nos imaginamos esto. No es lo justo, nos destrozaron y destrozaron nuevamente a Genaro".

Además, Graciela relevó los motivos que la llevaron a pedir la palabra a los jueces y hablarle directamente a Julieta en el final del juicio. "Yo me mantuve todo este tiempo en silencio, me limité a escuchar y a observar, pero ayer sentí la necesidad de hablar".

Añadió que "a lo largo de todo este proceso he tenido que escuchar barbaridades, entonces ayer decidí no callar más. Genaro no está para defenderse pero estoy yo y toda la familia".

Volvió a criticar la defensa de Silva porque consideró hubo "una manipulación morbosa, faltó escuchar que Genaro se quiso tirar debajo del auto, que le aplastaran la cabeza y que lo arrastraran tres metros y medio; faltó eso nada más".

Manifestó que "si se comete un delito, se tiene que pagar por ese delito, si no ¿qué estamos enseñando?", y consideró que "no es venganza, no es rencor ni odio, simplemente es lo justo".

No cree en las lágrimas de Julieta

Silva lloró durante su declaración en el inicio del juicio, al final del alegato del fiscal y durante las palabras de Graciela.

"No creo en sus lágrimas, Julieta no llora por el hecho en sí, sino por su situación procesal, la pérdida de libertad", opinó la mamá de Genaro.

Además, consideró que "no podés confundir un pozo con una cabeza, más si hace doce años que maneja. Cuando es un accidente y no tenés la intención (de matar), apelás a todo para demostrarlo, desde un llamado telefónico, pedir una disculpa, lo manifestás como sea, y eso se nota, pero en este caso no sucedió".

Para Linares el juicio no fue el final de la lucha y quiere apelar. "Esto sigue, con todo el dolor que tenemos y con el que hay que aprender a convivir. Esto es una instancia más, no termina acá, ese dolor no nos quita la fuerza, al contrario, nos da más fuerza para seguir".