Mamá de Genaro a Julieta: "Que Dios le de paz a tu alma, porque destrozaste a esta familia y también a la tuya"

La audiencia prevista para que Julieta Silva diera sus últimas palabras antes de la sentencia que decidirá su suerte, cambió sorpresivamente cuando Graciela Linares, mamá de Genaro Fortunato, pidió hablar y se dirigió a la acusada. Aunque esto no está previsto en el procedimiento, el presidente del tribunal, Rodolfo Luque, decidió darle la oportunidad.

La compungida madre comenzó diciendo que "necesito entender muchas cosas y demasiado dolor tenemos. Creo que tengo todo el derecho de preguntar por qué, para poder entender qué pasó. ¿Tanto mal hizo Genaro?, Genaro te quería Julieta, Genaro tenía proyectos con vos, y vos sabés de lo que te estoy hablando. Genaro estaba contento y con ganas de vivir", dijo dirigiéndose a Silva.

Luego le preguntó "¿Por qué?" y en ese momento Julieta rompió en llantos y Miguel Fortunato hizo un intento para que su mujer deje de hablarle a la acusada.

Linares retomó diciendo: "Quiero desearle desde el fondo de mi corazón que Dios le de paz a su alma. A mi hijo no me lo devuelve nadie, he tenido que escuchar barbaridades acerca de Genaro, y hasta una manipulación si se quiere morbosa en pos de una defensa".

Consideró que Silva "tiene todo el derecho a defensa, no lo voy a discutir, pero no a través de una manipulación morbosa respecto a mi hijo, porque resulta que lo único que falta es que Genaro poco menos se quiso suicidar porque estaba en una crisis, y sabemos que no es así. Entonces le pido a Dios, porque no hay rencor ni venganza, que le de paz a tu alma (dirigiéndose de nuevo a Julieta), porque destrozaste a esta familia y a la tuya también. La tuya tampoco tiene la culpa", culminó.

Tras esto Julieta Silva salió llorando de la sala y a los minutos retornó calmada, pero desistió de dar sus últimas palabras ante la pregunta del presidente del tribunal.

A continuación se informó que la sentencia se dará a conocer este lunes a las 14.30, con lo que dará fin a este juicio de repercusión nacional.

Julieta Silva rompió en llanto al escuchar a la mamá de Genaro

Julieta Silva llorando.jpg

Reviví el momento de las palabras de Graciela Silva a partir del minuto 10 en este video