Mariano Encinas condenado a 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir

En un juicio abreviado, Mariano Encinas recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos por haber atropellado y dado muerte a Marcela Quiroga el 16 de junio pasado a la madrugada en San Martín y Telles Meneses.

El joven futbolista, que manejaba alcoholizado y se fue del lugar del hecho (posteriormente detenido en su casa), recibió esta pena bajo la figura de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor".

La sentencia fue dictada este miércoles al mediodía por el juez Jorge Yapur tras aceptar la pena acordada por la fiscal Andrea Rossi y el abogado defensor Diego Sierra, sumado al reconocimiento de culpabilidad por parte de Encinas, una condición necesaria para celebrar el juicio abreviado.

Ceferino Álvarez, esposo de Marcela, expresó su oposición al acuerdo aunque en este caso la voz del querellante no es vinculante.

De todos modos el juez le dio la palabra y, con emoción contenida, el hombre dijo: "Me parece muy injusto todo, porque este chico sigue siendo el asesino de mi esposa, no tiene idea el daño que ha hecho" y agregó que "no estoy de acuerdo para nada, pero es lo que dice la ley".

Además, el abogado que representa a Álvarez hizo "reserva de casación", es decir que dejó abierta la posibilidad de apelar ante una instancia judicial superior este veredicto y el acuerdo que permitió el juicio abreviado, ya que el esposo de Quiroga quería que Encinas fuera juzgado en un juicio común y recibiera una pena de prisión, aunque fuera de unos pocos meses.

Recupera la libertad

En su sentencia, el juez ordenó la libertad de Encinas, que llegó al juicio con prisión domiciliaria, y fijó una serie de pautas de conductas a cumplir en los próximos tres años, como fijar residencia y comunicar cualquier cambio de domicilio, asistir a un taller de responsabilidad vial, concurrir a firmar cada tres meses a la Dirección del Liberado y abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

Si no cumple con estas condiciones se le revoca el beneficio y tendría que cumplir la pena en la cárcel.

En los fundamentos de su fallo, Yapur tuvo en cuenta como atenuantes en la determinación de la pena que Encinas reconoció su responsabilidad, el arrepentimiento manifestado en la audiencia anterior, la ausencia de antecedentes penales y su edad (tiene 26 años), por lo que tiene "tiempo para reflexionar y adaptar en lo sucesivo su conducta al mandato de la ley vigente".

Y como elementos agravantes, consideró el daño producido "por haber causado la muerte de una persona de 47 años de edad, es decir con mucho tiempo de vida por delante, dejando como deudos a su marido y tres hijos que seguramente la necesitarán como sostén material y moral".