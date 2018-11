Martes 13: Nadie se quiso casar en el sur mendocino

En este contexto, la titular del Registro Civil local, Marcela Cerda confirmó a Uno de San Rafael que "este martes no hubo casamientos en el sur mendocino".

La funcionaria no quiso ligar la fecha a la superstición y señaló que "por lo general las parejas no eligen los martes para casarse" y agregó que "creo que esta fecha en particular no fue la excepción".

Cerda admitió que en años anteriores hubo parejas que eligieron esta fecha en particular y mencionó que "más de una la han elegido por ser martes 1 3".

Lo cierto es que este martes 13 nadie quiso contraer enlace en el sur mendocino.

Creer o reventar esa es la opción para los martes 13 fecha en la cual las parejas rehuyen, por una cuestión de mala suerte, a casarse por civil.