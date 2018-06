Martín Miguel de Güemes, el héroe que gastó su dinero por la Patria

Gracias a Mart√≠n Miguel de G√ľemes, heroico personaje, y a sus gauchos, no se perdi√≥ las provincias de Salta y Jujuy.

Naci√≥ en Salta el 7 de febrero de 1785. Sus padres fueron Gabriel de G√ľemes Montero, espa√Īol, y Magdalena Goyechea, juje√Īa. El padre pose√≠a mucho dinero y luego de enviarlo a la escuela primaria de los jesuitas, en Salta, lo mand√≥ a completar sus estudios al Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires.

De regreso en Salta ingresó al Regimiento de Infantes, comenzando su carrera militar. Al producirse las invasiones inglesas viajó a Buenos Aires y por su prestancia y conducta fue elegido por Santiago de Liniers como su edecán. Lo ayudó mucho en la reconquista y segunda invasión, lo que le valió ser ascendido a teniente.

Al producirse la Revoluci√≥n de Mayo, G√ľemes se encontraba en Salta ya que su padre hab√≠a fallecido y tuvo que viajar para ayudar a sus hermanos, seis varones y dos mujeres, y hacerse cargo de los bienes. Abraz√≥ r√°pidamente los ideales de Mayo y form√≥ una partida de 60 hombres para la defensa de Humahuaca. Con un grupo de voluntarios hab√≠a formado una partida de caballer√≠a constituida por gente del campo, y eso lo ayud√≥ much√≠simo. Con ellos intervino en la batalla de Suipacha, el primer triunfo patriota sobre los espa√Īoles, donde al decir del Cabildo de Salta "se cubri√≥ de gloria". Cuando se produjo el desastre de Huaqui, fue en ayuda de Juan Mart√≠n de Pueyrred√≥n y luego se le orden√≥ viajar a Buenos Aires, donde particip√≥ en el sitio de Montevideo y fue ascendido a teniente coronel.

Reconocido

Regres√≥ al Norte con San Mart√≠n, nuevo jefe de las tropas tras las derrotas de Manuel Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma. San Mart√≠n, gran conocedor de hombres, se dio cuenta del enorme valor del caudillo y conocedor en Espa√Īa de la guerra de guerrillas llevada a cabo por el pueblo espa√Īol contra las tropas napole√≥nicas, no vacil√≥ en encargarle a G√ľemes y sus gauchos que llevara adelante una guerra no formal, con encuentros inesperados, atacarlos por sorpresa, donde pudieran despojarlos de sus cabalgaduras y molestarlos permanentemente. Lo hac√≠an por terrenos que ellos conoc√≠an perfectamente, no as√≠ los espa√Īoles, que estaban en terreno ajeno. Fue tan efectiva esta guerra de guerrillas que los espa√Īoles llegaron a tener p√°nico ante los ataques, no sab√≠an en qu√© momento caer√≠an sobre ellos, si durmiendo, comiendo o trabajando. Dando alaridos y golpeando sus guardamontes, hac√≠an un ruido infernal, tanto es as√≠ que les llegaron a llamar los "Dragones Infernales". Tan r√°pido como aparec√≠an tambi√©n desaparec√≠an, sin saber para d√≥nde seguirlos.

Por la patria dio hasta su dinero

G√ľemes represent√≥ al pueblo salte√Īo en armas, pues lo siguieron los j√≥venes y gauchos de todas las clases sociales, de la ciudad y de las poblaciones rurales, que ve√≠an en √©l al caudillo indiscutible. En esta guerra G√ľemes us√≥ todo el dinero que hab√≠a heredado y su sueldo lo repart√≠a entre sus pobres gauchos, a tal punto que s√≥lo dej√≥ a su esposa y sus hijos su buen nombre.

San Mart√≠n confi√≥ plenamente en G√ľemes, convencido de que con √©l y sus gauchos el ej√©rcito realista no pasar√≠a por el camino del Norte, las partidas gauchas hostilizar√≠an y contendr√≠an a los espa√Īoles. Tanto San Mart√≠n como Belgrano confiaron totalmente y le hicieron muy calurosos elogios. Ambos lo apreciaban sinceramente.

En 1815 G√ľemes fue elegido por el pueblo salte√Īo como gobernador de su provincia. A poco de asumir se cas√≥ en la Catedral de Salta con Carmen Puch, hija de un acaudalado vecino, con quien tuvo tres hijos varones: Mart√≠n, Luis e Ignacio.

G√ľemes ayud√≥ mucho a San Mart√≠n en su campa√Īa a Chile y Per√ļ, ya que mantuvo abierta la guerra en el Norte y entonces imped√≠a que los espa√Īoles ayudaran con sus fuerzas a Chile o Per√ļ.

Despu√©s del desastre de Sipe-Sipe se produjo una divergencia entre Rondeau y G√ľemes y el primero lo declar√≥ reo de Estado. Esto reci√©n se solucion√≥ cuando viaj√≥ French al Norte con un peque√Īo ej√©rcito, consigui√≥ acercarlos y se arregl√≥ la situaci√≥n. Casi se inicia una guerra civil entre Salta y el Estado Nacional.

G√ľemes continu√≥ en Salta ayudando a San Mart√≠n y protegiendo el Norte contra los realistas. En 1817 le lleg√≥ un ascenso de parte del director Supremo Juan Mart√≠n de Pueyrred√≥n, al cargo de coronel mayor.

Siguieron los ataques a Salta y G√ľemes continu√≥ con su guerra de guerrillas, venciendo a los espa√Īoles. Cuando se enteraron de los triunfos de San Mart√≠n decidieron retirarse de Salta, pero al poco tiempo volvieron sobre Jujuy.

Lleg√≥ as√≠ el a√Īo 1821, cuando a la guerra contra los espa√Īoles se agreg√≥ la guerra civil contra Ar√°oz de Tucum√°n y las influencias de √©ste hicieron que el Cabildo de Salta depusiera a G√ľemes de su cargo.

El coronel Valdez, jefe espa√Īol, entr√≥ en Salta y tom√≥ la ciudad. G√ľemes decidi√≥ visitar a su hermana Macacha y pese a que le advirtieron del peligro, lo mismo se arriesg√≥. Al llegar ella le dijo que estaban las tropas espa√Īolas formando barricadas y que huyera, algo que hizo pero debi√≥ saltar con su caballo sobre unos ca√Īones y grupo de soldados. Le hicieron una descarga cerrada, pero no lo hirieron, sin embargo cuando estaba a dos cuadras le efectuaron otra descarga y ah√≠ entr√≥ un tiro por la espalda baja; herido huy√≥ hasta donde ten√≠a las tropas y pese a todos los cuidados muri√≥ a los 10 d√≠as, un 17 de junio de 1821.

Los espa√Īoles fueron vencidos definitivamente por sus gauchos, pero √©l no alcanz√≥ a verlo.

Por María Elena Izuel

