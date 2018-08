Más de 20 actas diarias por conducir a alta velocidad en los accesos a ciudad

En los ingresos principales a la ciudad se maneja por encima de los límites permitidos, según detectó la Policía Vial en los controles de velocidad con el radar que lleva adelante periódicamente en colaboración con la Agencia de Seguridad Vial.

Los puestos se van rotando en las rutas nacionales 143 (en camino a Mendoza), 144 (hacia la Cuesta de los Terneros) y 146 (zona de Cuadro Nacional), donde se realizan controles de velocidad y también de documentación.

La idea es no sólo sancionar, sino que también sean disuasivos y de concientización.

"El radar en general se coloca dos o tres horas en la mañana y otras dos o tres en la tarde. En promedio estamos haciendo 20 a 25 actas de infracción vial en el día", informó a Canal 6 el jefe de la Policía Vial San Rafael, Gustavo Manquepí.

Recordó que el límite permitido en la ruta es de 110 kilómetros por hora y en zonas urbanas de 60 km/h.

El jefe policial dijo que aún "se conduce no respetando la cartelería (de máxima velocidad)" y también se ven a muchos conductores que no tienen en cuenta normas básicas como colocarse el cinturón de seguridad, llevar encendidas las luces bajas y no usar el celular mientras se maneja.

"Estamos tratando de hacer tomar conciencia con estos controles para evitar accidentes viales", añadió.