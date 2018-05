"Me ofrecieron un millón de pesos y la abogada quería que aceptara"

Justamente esta fue la causa que Gualpa esgrimió para solicitar un nuevo letrado que la represente. Es así como Alejandra Becerra, fiscal penal de Menores, fue designada por el Estado para asistirla.

En diálogo con Canal 6, la madre de Joan Villegas fue categórica, primero fustigó la decisión que tomó el Tribunal que no permite público durante el debate y señaló que "este chico (el menor) ya no es menor, tiene 18 años y ahora se acuerdan de protegerlo cuando en audiencias anteriores el periodismo tuvo acceso a cubrirlas".

Además recordó que "amenazó a mi hijo con un revólver, luego fue preso por un asalto a mano armada contra un menor y condenado en un juicio abreviado" y agregó indignada que "cuando amenazó a mi hijo nadie hizo nada hasta que asaltó a otro menor y lo detuvieron. No entiendo por qué ahora lo protegen", remarcó.

Luego de criticar la decisión del Tribunal, Gualpa hizo mención al cambio de abogado y dijo que "renuncié al patrocinio de Claudia Fajardo porque me presionó a que firmara un resarcimiento económico que no era otra cosa que aceptar un juicio abreviado. Me ofrecieron un millón de pesos porque ellos tiene plata para comprar a quienes quieran".

Lo cierto es que la mujer, que dijo no tener trabajo, reclamó "justicia para los que mataron a mi hijo porque todos son responsables, los 4 imputados y sobre todo ese indio (por Luciano Cabral), que nunca me pidió perdón salvo en la última audiencia que hizo un teleteatro delante mío".

Tras las fuertes declaraciones de la mujer también habló el papá de Villegas que mantuvo el patrocinio de Claudia Fajardo y mencionó que "esta fue una buena estrategia de la defensa de Cabral que logró dividir la querella. Yo estoy conforme con Fajardo y tampoco hubiera aceptado un resarcimiento económico cómo se rumoreó".

Es que Angel Villegas, padre de Joan, ratificó que "el resarcimiento fue solo un rumor. A mí nunca me lo ofrecieron".

En cuanto al juicio, este martes se inició el debate y son 49 los testigos que van a ser citados, Se calcula que el debate podría extenderse durante 8 a 9 jornadas antes de los alegatos y la sentencia.

Luciano Cabral y el resto de los imputados ingresaron pasadas las 9.30 al recinto al que no pudo acceder el público ni el periodismo.





