"Me sentí desilusionada y estafada"

Es que el viernes pasado, tal como adelantó UNO San Rafael el sábado, como todos los mediodías el huésped tocó la puerta de la casa de esta mujer en Day al 600 y antes de recibir su plato de comida diario pidió pasar al baño.

El hijo de la dueña de casa lo autorizó pero en el camino el joven se tentó, ingresó al cuarto de la mujer y tomó su billetera que estaba adentro de la cartera,

El acto fue observado por otro integrante de la familia que dio aviso y resolvieron llamar a la Policía. Los uniformados llegaron hasta la vivienda y en la requisa le quitaron la plata al comensal, que terminó detenido en la Comisaría 32.

En este contexto, en diálogo con Canal 6, la víctima que no quiso revelar su identidad, dijo que "hacía 2 meses que este hombre venía a comer todos los mediodías pero nunca lo hacíamos pasar a la casa" y agregó que "almorzaba en el frente de la vivienda en unas butacas".

La mujer confirmó que "me gusta ayudar, me daba lastima pero en el futuro debo tener más cuidado, nunca imaginé que esto me podía pasar aunque siempre tuve el recaudo de no dejarlo entrar".

"Si necesitaba plata la hubiera pedido", dijo la mujer y señaló que "ahora voy a ordenar mis pensamientos, siempre fui una persona solidaria que colaboró con el Schestakow y otras instituciones".

Sentada con la cabeza gacha y tratando digerir el mal trago, la mujer que le daba de comer a un joven sin techo dijo sentirse estafada y desilusionada.