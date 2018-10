"Me torturaron un rato para que les dijera dónde estaba la plata"

Cuatro delincuentes encapuchados con guantes de látex y sin armas redujeron en unos minutos a las víctimas y luego de tres horas solo se llevaron $20.000 en efectivo que guardaba el matrimonio de 87 y 84 años.

Para Osvaldo, hijo de los ancianos, fue toda una pesadilla, un sueño que asemejaba a la realidad, según sus propias palabras. "Estaba en uno de los talleres arreglando el auto cuando escuchó voces que me decían, agáchate".

El hombre pensó que eran policías pero cuando los visualizó con capuchas en sus cabezas y le hicieron poner sus manos en la nuca se dio cuenta que era un asalto. Junto a él redujeron al sereno de 52 años, les ataron con alambre los pies y cables las manos.

Los dejaron un rato tirados y un par de los ladrones se fueron hasta la vivienda de los padres de Osvaldo en el interior del secadero.

"Un rato después nos fueron a buscar, nos quitaron los alambres y nos llevaron a la casa donde estaban mis padres". El objetivo de los delincuentes era el dinero, creían que la familia guardaba dólares.

"allí me empezaron a torturar, me metían la manga de una campera de mi mamá con agua en la boca y no me dejaban respirar. Me pedían el dinero", recordó Osvaldo.

Al matrimonio también lo redujeron y maniataron. Los ancianos quedaron en una habitación contigua al lugar donde estaban Osvaldo y el sereno. Todos con camperas en la cabeza para que no miren a los delincuentes.

Fueron casi tres horas en las que los 4 ladrones dieron vuelta la vivienda en búsqueda del tan ansiado botín. Solo se llevaron los ahorros del matrimonio y escaparon cerca de la medianoche.

"Empecé a llamarlos y no me contestaban", dijo Osvaldo y agregó "luego escuché que se cerraba una puerta y empecé a desatarme".

Las víctimas no sufrieron lesiones físicas de consideración, solo al sereno le pegaron un poco y a Osvaldo lo torturaron por la boca.

Aparentemente se trataría de un grupo al estilo comando que tenía datos no certeros y que habría planeado el robo ya que no llevaron armas y creyeron que en el lugar solo estaba el matrimonio.

La causa pasó a la órbita de Investigaciones que ya recibió órdenes del fiscal a cargo. Habría algunos videos que tomaron las cámaras de seguridad del predio aunque esta información no fue confirmada por los policías.

Por ahora se desconoce que vehículo utilizaron los delincuentes para cometer el robo.

